I saldi del Black Friday del PlayStation Store stanno per iniziare: Sony svela la data e alcuni giochi in offerta

Sony ha annunciato la data di inizio dei saldi del Black Friday 2026 sul PlayStation Store, che quest'anno inizieranno un po' prima del solito. Infatti, la promozione prenderà il via già a partire da domattina, 4 novembre, e proporrà sconti fino al 75% su centinaia di giochi, DLC ed espansioni per PS5, PS4 e PlayStation VR2, con offerte disponibili fino al 30 novembre.
Sebbene l'elenco completo sarà disponibile soltanto all'apertura della promozione, il PlayStation Blog ha già fornito una prima anteprima dei titoli coinvolti. Tra i nomi più interessanti figurano produzioni di spessore e giochi usciti nel corso del 2026 come 007 First Light - Deluxe Edition, The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition, Nioh 3 Digital Deluxe Edition, Pragmata Deluxe Edition e Silent Hill: Townfall.
Non mancano inoltre diverse esclusive console PlayStation e produzioni strettamente legate all'ecosistema Sony. Tra queste troviamo Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition, Astro Bot, Death Stranding 2: On the Beach, Horizon Forbidden West Complete Edition e Saros, offrendo così ai giocatori PS5 l'occasione di recuperare alcune delle esclusive degli ultimi anni a prezzo ridotto.
Un assaggio delle offerte di domani
Di seguito trovate una selezione dei giochi più interessanti già confermati da Sony per i saldi del Black Friday del PlayStation Store. Si tratta soltanto di una piccola anteprima della line-up completa: per conoscere tutti i titoli coinvolti e le relative percentuali di sconto bisognerà attendere l'inizio ufficiale della promozione, previsto per domani.
- 007 First Light - Deluxe Edition
- A Plague Tale Bundle
- Abiotic Factor
- Age of Wonders 4
- Alone in the Dark
- Anno 117: Pax Romana
- Arma Reforger
- Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
- ASTRO BOT
- Balatro
- Bayonetta
- Beast of Reincarnation
- Blasphemous 2 - Mea Culpa Edition
- Call of the Wild: The Angler
- Catherine: Full Body
- Children of Morta
- COCOON
- CODE VEIN II
- Commandos: Origins
- CONTROL Ultimate Edition
- CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION Digital Deluxe Edition
- Crusader Kings III
- Crysis Remastered Trilogy
- Curse of the Dead Gods
- DAVE THE DIVER - Dave & Ichiban Bundle
- DEATH STRANDING 2: On the Beach
- Deep Rock Galactic
- Destroy All Humans! 2 - Reprobed
- Diablo IV: Lord of Hatred
- Disco Elysium - The Final Cut
- Disney Epic Mickey: Rebrushed
- DOOM Eternal
- Dragon Ball Z: Kakarot DAIMA Edition
- Dynasty Warriors: Origins
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Empire of the Ants
- Everybody's Golf Hot Shots
- FANTASIAN Neo Dimension
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Frostpunk 2
- Ghostrunner 2
- Goat Simulator 3
- God of War Ragnarök
- Grounded
- Hell Let Loose
- High On Life 2
- HITMAN World of Assassination
- Horizon Forbidden West Complete Edition
- INDIKA
- Jagged Alliance 3
- Judgment
- Kena: Bridge of Spirits
- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX
- Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Lords of the Fallen
- Lost Judgment
- Mafia: The Old Country Definitive Edition
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
- Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1
- Neon White
- Nioh 3 Digital Deluxe Edition
- No More Heroes 3
- Octopath Traveler 0
- ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition
- Outer Wilds
- Persona 5 Strikers
- Phasmophobia
- PowerWash Simulator 2
- PRAGMATA Deluxe Edition
- REMATCH
- Remnant II
- Road 96
- Satisfactory
- SILENT HILL 2
- SILENT HILL f
- SILENT HILL: Townfall
- Slime Rancher 2
- Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition
- Stardew Valley
- Stray
- Subnautica
- Subnautica: Below Zero
- Tactics Ogre: Reborn
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
- The Alters
- The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Invincible
- The Precinct
- The Thaumaturge
- Thymesia
- Towerborne
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Trine 5: A Clockwork Conspiracy
- Unicorn Overlord
- Valheim
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Watch Dogs: Legion Deluxe Edition
- Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition
- Wolfenstein: Alt History Collection
- Ys Memoire: The Oath in Felghana
Vale inoltre la pena ricordare che i nuovi saldi del Black Friday arriveranno mentre sono ancora attive altre due importanti promozioni del PlayStation Store. Le offerte del Pianeta delle Offerte e la promozione di Halloween continueranno infatti fino alle 00:59 del 5 novembre, mettendo a disposizione migliaia di giochi a prezzo ridotto. Chi non vuole attendere l'inizio del Black Friday può quindi ancora approfittare delle campagne attualmente in corso, mentre da domani il catalogo degli sconti verrà ulteriormente ampliato con migliaia di nuove offerte.