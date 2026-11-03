I saldi del Black Friday del PlayStation Store stanno per iniziare: Sony svela la data e alcuni giochi in offerta

Sony ha annunciato la data di inizio dei saldi del Black Friday 2026 sul PlayStation Store, che quest'anno inizieranno un po' prima del solito. Infatti, la promozione prenderà il via già a partire da domattina, 4 novembre, e proporrà sconti fino al 75% su centinaia di giochi, DLC ed espansioni per PS5, PS4 e PlayStation VR2, con offerte disponibili fino al 30 novembre.

Sebbene l'elenco completo sarà disponibile soltanto all'apertura della promozione, il PlayStation Blog ha già fornito una prima anteprima dei titoli coinvolti. Tra i nomi più interessanti figurano produzioni di spessore e giochi usciti nel corso del 2026 come 007 First Light - Deluxe Edition, The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition, Nioh 3 Digital Deluxe Edition, Pragmata Deluxe Edition e Silent Hill: Townfall.

Non mancano inoltre diverse esclusive console PlayStation e produzioni strettamente legate all'ecosistema Sony. Tra queste troviamo Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition, Astro Bot, Death Stranding 2: On the Beach, Horizon Forbidden West Complete Edition e Saros, offrendo così ai giocatori PS5 l'occasione di recuperare alcune delle esclusive degli ultimi anni a prezzo ridotto.