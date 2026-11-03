Nintendo annuncia il suo nuovo pop-up store a Milano: ecco tutti i dettagli

Il negozio sarà aperto dal 20 novembre e rimarrà disponibile per un mese fino al 20 dicembre 2026, dunque in un periodo particolarmente propizio per gli acquisti viste le festività natalizie incombenti.

Con l'avvicinarsi del Natale e il periodo dello shopping sfrenato in arrivo, Nintendo ha annunciato una mossa strategica notevole: l'apertura di un nuovo pop-up store proprio nel cuore di Milano , che indubbiamente rappresenterà una meta molto interessante da visitare nelle prossime settimane.

Il Nintendo Pop-Up Store di Milano offrirà un'ampia selezione di merchandising ufficiale Nintendo , tra cui peluche, spille, portachiavi, abbigliamento, borse, accessori per la casa e molto altro e offrirà inoltre la possibilità di accedere a una selezione di articoli esclusivi normalmente acquistabili solo presso i Nintendo Store permanenti in Giappone.

Gli store Nintendo ufficiali permanenti si trovano a Tokyo, Osaka, Fukuoka e Kyoto, in Giappone, oltre che a New York e San Francisco, negli Stati Uniti, ma questa iniziativa ha l'intenzione di portare lo spirito di tali negozi anche in Italia, sebbene in forma limitata nel tempo, a pochi passi dal Duomo di Milano.

Come accedere e raggiungere il negozio

Per quanto riguarda i primi giorni, dal 20 al 22 novembre, il Pop-Up Store di Milano sarà accessibile solo su prenotazione: i pass per poter entrare potranno essere prenotati da partire dal 9 novembre a questo indirizzo (i bambini fino a 6 anni non hanno bisogno di prenotazione), sarà necessario avere un account Nintendo per effettuare ottenere un pass.

Nel caso di una prenotazione per un gruppo di due o più persone, inclusi ospiti di età compresa tra 7 e 17 anni, ogni membro del gruppo dovrà disporre di un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia dell'account Nintendo.

A partire dal 23 novembre, l'accesso al negozio sarà libero e non sarà più necessaria la prenotazione, con i visitatori che potranno entrare con il solo limite dell'eventuale raggiungimento della capienza massima.

Il Pop-Up Store Nintendo di Milano si troverà in Piazza del Liberty 8, 20122 Milano, dal 20 novembre al 20 dicembre. Gli orari di apertura sono dalle ore 10:00 alle ore 20:00 tutta la settimana, dal lunedì alla domenica.

Per arrivare è possibile utilizzare la Metro con fermata San Babila (M1 Rossa, M4 Blu) e Duomo (M1 Rossa, M3 Gialla), oppure in Tram con fermata Duomo M1 M3 (linee 15 e 16), Piazza Fontana (linea 24), Teatro alla Scala (linea 1) e infine in Autobus con fermata Duomo M1 M3 (linea 61) e Via Visconti di Modrone (linea 84).