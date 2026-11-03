Nintendo annuncia il suo nuovo pop-up store a Milano: ecco tutti i dettagli

Con l'avvicinarsi del Natale e il periodo dello shopping sfrenato in arrivo, Nintendo ha annunciato una mossa strategica notevole: l'apertura di un nuovo pop-up store proprio nel cuore di Milano, che indubbiamente rappresenterà una meta molto interessante da visitare nelle prossime settimane.
Si tratta del secondo pop-up store aperto da Nintendo in Italia, ma per la prima volta viene piazzato in una zona centrale di Milano e posizionandosi così in un luogo alquanto in vista: si troverà in Piazza del Liberty 8, all'interno di un notevole spazio espositivo.
Il negozio sarà aperto dal 20 novembre e rimarrà disponibile per un mese fino al 20 dicembre 2026, dunque in un periodo particolarmente propizio per gli acquisti viste le festività natalizie incombenti.
Un ampio spazio espositivi con oggetti esclusivi
Il pop-up store di Nintendo a Milano si presenterà disposto su 3 piani, per un totale di più di 350 metri quadri di superficie di vendita, che indubbiamente potranno ospitare una grande quantità di prodotti fra console, videogiochi e gadget.
Gli store Nintendo ufficiali permanenti si trovano a Tokyo, Osaka, Fukuoka e Kyoto, in Giappone, oltre che a New York e San Francisco, negli Stati Uniti, ma questa iniziativa ha l'intenzione di portare lo spirito di tali negozi anche in Italia, sebbene in forma limitata nel tempo, a pochi passi dal Duomo di Milano.
Il Nintendo Pop-Up Store di Milano offrirà un'ampia selezione di merchandising ufficiale Nintendo, tra cui peluche, spille, portachiavi, abbigliamento, borse, accessori per la casa e molto altro e offrirà inoltre la possibilità di accedere a una selezione di articoli esclusivi normalmente acquistabili solo presso i Nintendo Store permanenti in Giappone.
Come accedere e raggiungere il negozio
Per quanto riguarda i primi giorni, dal 20 al 22 novembre, il Pop-Up Store di Milano sarà accessibile solo su prenotazione: i pass per poter entrare potranno essere prenotati da partire dal 9 novembre a questo indirizzo (i bambini fino a 6 anni non hanno bisogno di prenotazione), sarà necessario avere un account Nintendo per effettuare ottenere un pass.
Nel caso di una prenotazione per un gruppo di due o più persone, inclusi ospiti di età compresa tra 7 e 17 anni, ogni membro del gruppo dovrà disporre di un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia dell'account Nintendo.
A partire dal 23 novembre, l'accesso al negozio sarà libero e non sarà più necessaria la prenotazione, con i visitatori che potranno entrare con il solo limite dell'eventuale raggiungimento della capienza massima.
Il Pop-Up Store Nintendo di Milano si troverà in Piazza del Liberty 8, 20122 Milano, dal 20 novembre al 20 dicembre. Gli orari di apertura sono dalle ore 10:00 alle ore 20:00 tutta la settimana, dal lunedì alla domenica.
Per arrivare è possibile utilizzare la Metro con fermata San Babila (M1 Rossa, M4 Blu) e Duomo (M1 Rossa, M3 Gialla), oppure in Tram con fermata Duomo M1 M3 (linee 15 e 16), Piazza Fontana (linea 24), Teatro alla Scala (linea 1) e infine in Autobus con fermata Duomo M1 M3 (linea 61) e Via Visconti di Modrone (linea 84).