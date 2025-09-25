Nintendo aprirà un nuovo negozio pop-up a Londra con merchandise esclusivo: arriverà anche in Italia?

I piani di Nintendo sono sempre difficilmente interpretabili, ma il fatto che abbia annunciato l'apertura di un primo pop-up store ufficiale a Londra può far pensare a un'estensione dell'iniziativa anche al resto d'Europa, e dunque anche in Italia.
A dire il vero, dalle nostre parti i pop-up store Nintendo esistono già da tempo, ma sono legati a eventi speciali, in particolare il Lucca Comics & Games con presenza praticamente sicura anche per questa edizione 2025, ma possono essere difficili da visitare essendo all'interno di un contesto specifico e anche solitamente presi d'assalto.
In questo caso si tratta invece di un vero e proprio negozio temporaneo aperto a tutti, dopo una prima settimana in cui la visita potrà essere effettuata solo attraverso prenotazione specifica, ma sembra un luogo più facilmente visitabile dal pubblico.
Un negozio molto esclusivo
Com'è nella natura di questa tipologia di iniziative, il pop-up store londinese sarà disponibile per un periodo limitato di tempo, ovvero tra il 22 ottobre e il 16 novembre, con la necessità di ottenere dei biglietti attraverso il Nintendo Store per accedere nella prima settimana mentre successivamente l'ingresso sarà libero.
Si troverà presso Shepherd's Bush in Westfield London e offrirà la possibilità di acquistare vari elementi di merchandise che normalmente possono essere trovati solo presso lo store giapponese, dunque rappresenta una notevole occasione per ottenere oggetti da collezione.
Tra questi si trovano capi d'abbigliamento e oggetti legati a serie come Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin e altri, come è lecito aspettarsi da un negozio del genere.
A questo punto attendiamo di capire se l'iniziativa sia destinata ad essere emulata anche in altre città in Europa, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.