Nintendo aprirà un nuovo negozio pop-up a Londra con merchandise esclusivo: arriverà anche in Italia?

I piani di Nintendo sono sempre difficilmente interpretabili, ma il fatto che abbia annunciato l'apertura di un primo pop-up store ufficiale a Londra può far pensare a un'estensione dell'iniziativa anche al resto d'Europa, e dunque anche in Italia.

A dire il vero, dalle nostre parti i pop-up store Nintendo esistono già da tempo, ma sono legati a eventi speciali, in particolare il Lucca Comics & Games con presenza praticamente sicura anche per questa edizione 2025, ma possono essere difficili da visitare essendo all'interno di un contesto specifico e anche solitamente presi d'assalto.

In questo caso si tratta invece di un vero e proprio negozio temporaneo aperto a tutti, dopo una prima settimana in cui la visita potrà essere effettuata solo attraverso prenotazione specifica, ma sembra un luogo più facilmente visitabile dal pubblico.