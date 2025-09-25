iOS 26.1 apre agli smartwatch di terze parti: Galaxy Watch e Pixel Watch potrebbero funzionare con iPhone

Per anni Apple ha mantenuto un ecosistema chiuso, dove l'Apple Watch era l'unico smartwatch in grado di integrarsi pienamente con l'iPhone. Questa strategia ha consolidato le vendite del dispositivo indossabile, ma ha limitato la libertà di scelta degli utenti. Con iOS 26.1, però, sembra che le cose stiano per cambiare. Nella prima beta del nuovo aggiornamento sono stati trovati riferimenti a una funzione chiamata Notification Forwarding, capace di inoltrare notifiche dell'iPhone a un accessorio esterno.