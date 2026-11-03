PlayStation Plus Essential, disponibili da oggi i giochi gratis di novembre 2026: ricordiamo quali sono

Da HELL-A alla "Darkness Trilogy": sopravvivenza zombi e grandi classici

Il piatto forte dell'offerta mensile è senza dubbio Dead Island 2, che catapulta i giocatori in una Los Angeles post-apocalittica ribattezzata per l'occasione "HELL-A". La Città degli Angeli è ormai un territorio decadente e infernale, popolato da orde di non-morti voraci e mutati. Strutturato come un gioco di ruolo d'azione viscerale e brutale, il titolo porta a esplorare i quartieri più celebri e iconici della metropoli californiana, affrontando missioni, interagendo con stravaganti superstiti e immergendosi in una trama dai toni marcatamente pulp.

Gli amanti delle avventure archeologiche possono invece riscoprire un tassello cruciale della storia dei videogiochi grazie a Tomb Raider IV - VI Remastered. Questa collezione rimasterizzata racchiude al proprio interno la cosiddetta "Trilogia dell'Oscurità" dedicata a Lara Croft, proponendo in un unico pacchetto rifinito e aggiornato tre capitoli storici: