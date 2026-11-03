PlayStation Plus Essential, disponibili da oggi i giochi gratis di novembre 2026: ricordiamo quali sono

Ha preso ufficialmente il via la distribuzione della nuova mandata di titoli gratuiti riservati a tutti gli iscritti a PlayStation Plus Essential per il mese di novembre 2026. I membri del servizio possono ora aggiungere alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi tre nuove produzioni per console PlayStation: l'apprezzato action in prima persona Dead Island 2, la raccolta nostalgica Tomb Raider IV - VI Remastered e il roguelite strategico Monster Train 2.
Come alle volte capita per le rotazioni territoriali del servizio, è prevista un'eccezione per il mercato giapponese, dove Dead Island 2 viene sostituito dal multigiocatore asimmetrico Secret Neighbor.
Da HELL-A alla "Darkness Trilogy": sopravvivenza zombi e grandi classici
Il piatto forte dell'offerta mensile è senza dubbio Dead Island 2, che catapulta i giocatori in una Los Angeles post-apocalittica ribattezzata per l'occasione "HELL-A". La Città degli Angeli è ormai un territorio decadente e infernale, popolato da orde di non-morti voraci e mutati. Strutturato come un gioco di ruolo d'azione viscerale e brutale, il titolo porta a esplorare i quartieri più celebri e iconici della metropoli californiana, affrontando missioni, interagendo con stravaganti superstiti e immergendosi in una trama dai toni marcatamente pulp.
Gli amanti delle avventure archeologiche possono invece riscoprire un tassello cruciale della storia dei videogiochi grazie a Tomb Raider IV - VI Remastered. Questa collezione rimasterizzata racchiude al proprio interno la cosiddetta "Trilogia dell'Oscurità" dedicata a Lara Croft, proponendo in un unico pacchetto rifinito e aggiornato tre capitoli storici:
- Tomb Raider: The Last Revelation;
- Tomb Raider: Chronicles;
- Tomb Raider: The Angel of Darkness.
Angeli, demoni e Paradiso: la sfida strategica di Monster Train 2
A completare la line-up di novembre è Monster Train 2, roguelite deckbuilding per giocatore singolo che rinnova la formula del combattimento tattico con le carte. Nel titolo, gli utenti si trovano al comando di clan nati da un'insolita alleanza tra ex angeli e demoni, costretti a unire le forze per un obiettivo comune: rovesciare i potenti Titani che hanno preso con la forza il controllo del Paradiso.
Tutti e tre i giochi rimarranno riscattabili senza costi aggiuntivi per l'intera durata della rotazione mensile da chiunque possieda una sottoscrizione attiva a qualsiasi livello di PlayStation Plus (Essential, Extra o Premium).
Ricordiamo infine quali sono i giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre.