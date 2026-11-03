"Al posto di Xbox non avrei finanziato South of Midnight": la sincera ammissione del creative director

In un'industria videoludica in cui sviluppatori e dirigenti tendono quasi sempre a difendere a oltranza la sostenibilità commerciale delle proprie opere, le recenti dichiarazioni di David Sears, Creative Director di South of Midnight, spiccano per un livello di trasparenza decisamente insolito.
Intervistato da MinnMax, l'autore ha infatti confessato con disarmante franchezza che, se si fosse trovato al vertice della divisione gaming di Microsoft, probabilmente non avrebbe dato il via libera ai finanziamenti per il suo stesso gioco.
La gratitudine verso Microsoft e il paradosso dei finanziamenti
Durante il confronto, l'intervistatore ha riassunto la peculiare posizione di Sears: da un lato la profonda gratitudine verso la casa di Redmond per aver garantito un sostegno economico imponente al titolo e la soddisfazione per un'esperienza complessivamente positiva; dall'altro la consapevolezza che, trovandosi nei panni di chi deve gestire i bilanci di Xbox, avrebbe chiuso il rubinetto dei fondi con largo anticipo.
Di fronte alla richiesta di conferma se si sarebbe comportato così, Sears ha replicato senza esitazioni: "Sì, probabilmente sì."
Una risposta che ha spiazzato l'interlocutore, spingendo il creative director a chiarire meglio il proprio punto di vista e la naturale tensione tra ambizione artistica e numeri di bilancio: "Volevo assolutamente realizzarlo, non c'è dubbio, ed è ovvio visto che l'abbiamo fatto. Avrei chiuso il flusso di denaro di qualcun altro prima di quello destinato a South of Midnight? Sì, certo, perché non sono del tutto privo di egoismo. Tuttavia, guardando indietro con il senno di poi, sembrava semplicemente un progetto insostenibile. Di conseguenza, era inevitabile che si andasse incontro a un esito scioccante."
Il timore della chiusura dei rubinetti e le ricadute sul team
La consapevolezza della fragilità economica del progetto non è maturata solo a posteriori. Sears ha infatti rivelato di aver espresso apertamente le proprie preoccupazioni fin dalle fasi iniziali dello sviluppo, prevedendo che la generosità degli investimenti avrebbe prima o poi presentato il conto.
"L'ho detto letteralmente alle persone attorno a me: 'Guardate che potrebbe finire male, perché un giorno qualcuno dirà che il rubinetto dei soldi si chiude, sbarrando le dighe, e questo provocherà conseguenze davvero traumatiche a valle'."
Una riflessione lucida che offre uno spaccato crudo sulle complessità produttive contemporanee, dove persino gli autori più appassionati riconoscono il divario sempre più marcato tra la libertà creativa concessa dai grandi publisher e la reale sostenibilità economica a lungo termine.
Il gioco è comunque stato apprezzato dalla critica, visto che South of Midnight ha vinto il premio Game of the Year ai Games for Change Awards 2026.