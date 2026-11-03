"Al posto di Xbox non avrei finanziato South of Midnight": la sincera ammissione del creative director

Intervistato da MinnMax, l'autore ha infatti confessato con disarmante franchezza che, se si fosse trovato al vertice della divisione gaming di Microsoft, probabilmente non avrebbe dato il via libera ai finanziamenti per il suo stesso gioco.

La gratitudine verso Microsoft e il paradosso dei finanziamenti

Durante il confronto, l'intervistatore ha riassunto la peculiare posizione di Sears: da un lato la profonda gratitudine verso la casa di Redmond per aver garantito un sostegno economico imponente al titolo e la soddisfazione per un'esperienza complessivamente positiva; dall'altro la consapevolezza che, trovandosi nei panni di chi deve gestire i bilanci di Xbox, avrebbe chiuso il rubinetto dei fondi con largo anticipo.

Di fronte alla richiesta di conferma se si sarebbe comportato così, Sears ha replicato senza esitazioni: "Sì, probabilmente sì."

Una risposta che ha spiazzato l'interlocutore, spingendo il creative director a chiarire meglio il proprio punto di vista e la naturale tensione tra ambizione artistica e numeri di bilancio: "Volevo assolutamente realizzarlo, non c'è dubbio, ed è ovvio visto che l'abbiamo fatto. Avrei chiuso il flusso di denaro di qualcun altro prima di quello destinato a South of Midnight? Sì, certo, perché non sono del tutto privo di egoismo. Tuttavia, guardando indietro con il senno di poi, sembrava semplicemente un progetto insostenibile. Di conseguenza, era inevitabile che si andasse incontro a un esito scioccante."