South of Midnight ha vinto il Game of the Year e altri cinque premi ai Canadian Game Awards 2026

I Canadian Game Awards non sono particolarmente conosciuti, vista la loro specificità, ma l'edizione 2026 risulta interessante in quanto ha visto stravincere un solo gioco, ovvero South of Midnight, che ha conquistato ben 6 premi, tra i quali anche quello di Gioco dell'anno.

Compulsion Games, team di Xbox Game Studios autore del gioco in questione, ha sede in Canada, cosa che ovviamente lo inserisce nel cerchio piuttosto ristretto di possibili vincitori, ma la concorrenza non mancava comunque, vista la vivacità dell'ambiente di sviluppo canadese.

Da notare, peraltro, che i riconoscimenti sono arrivati con il lancio di South of Midnight su PS5 e Nintendo Switch 2, visto che tecnicamente si tratterebbe di un gioco di oltre un anno fa, guardando al suo primo lancio su PC e Xbox Series X|S.