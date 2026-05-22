South of Midnight ha vinto il Game of the Year e altri cinque premi ai Canadian Game Awards 2026

I Canadian Game Awards non sono particolarmente conosciuti, vista la loro specificità, ma l'edizione 2026 risulta interessante in quanto ha visto stravincere un solo gioco, ovvero South of Midnight, che ha conquistato ben 6 premi, tra i quali anche quello di Gioco dell'anno.
Compulsion Games, team di Xbox Game Studios autore del gioco in questione, ha sede in Canada, cosa che ovviamente lo inserisce nel cerchio piuttosto ristretto di possibili vincitori, ma la concorrenza non mancava comunque, vista la vivacità dell'ambiente di sviluppo canadese.
Da notare, peraltro, che i riconoscimenti sono arrivati con il lancio di South of Midnight su PS5 e Nintendo Switch 2, visto che tecnicamente si tratterebbe di un gioco di oltre un anno fa, guardando al suo primo lancio su PC e Xbox Series X|S.
Mattatore assoluto
Nonostante il focus sulle produzioni dei team canadesi, non si può dire che mancassero i concorrenti agguerriti, visto che tra questi c'erano anche Assassin's Creed Shadows, Battlefield 6 e Hell is Us, che hanno anche loro vinto qualcosa, in effetti.
Il gioco Ubisoft ha vinto il premio come Best in Accessibility, Battlefield 6 come Best PC Game e Hell is Us come Best Game Design.
In compenso, South of Midnight ha vinto il premio di Game of the Year oltre a Best Console Game, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score/Soundtrack e Best Audio Design.
Inoltre, Compulsion Games ha anche ricevuto il riconoscimento di Studio of the Year, confermandosi così i veri e propri mattatori dell'evento.
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