L'attore di Deadpool al lavoro su un progetto Marvel Alpha Flight: nuovo Wolverine e casting per gli X-Men?

Il legame tra Ryan Reynolds e il Marvel Cinematic Universe potrebbe presto arricchirsi di un nuovo e inaspettato capitolo. Stando a una recente indiscrezione diffusa dalla fonte CartierFilms, l'attore e produttore canadese sarebbe attualmente impegnato nella scrittura di un progetto per i Marvel Studios incentrato su Alpha Flight, il celebre gruppo di supereroi originario del Canada. Allo stato attuale non è ancora chiaro se l'iniziativa si tradurrà in una pellicola cinematografica indipendente interamente dedicata alla squadra o se i suoi componenti avranno un ruolo di primo piano nel prossimo lungometraggio di Deadpool, personaggio nei cui panni lo stesso Reynolds aveva già anticipato nei mesi scorsi di voler tornare. Le voci non si fermano qui: secondo il leaker, i Marvel Studios sarebbero in trattative con un nuovo interprete per raccogliere l'eredità di Wolverine, con l'intenzione di farlo debuttare proprio all'interno del progetto su Alpha Flight.

Chi sono gli Alpha Flight: dalle origini con Wolverine alla formazione classica Per il pubblico cinematografico si tratterebbe di un esordio assoluto, ma la formazione vanta radici profonde nell'universo fumettistico della Casa delle Idee. Il supergruppo ha debuttato nell'aprile del 1979 tra le pagine del numero 120 di The Uncanny X-Men: concepiti originariamente dalla matita e dalla penna di John Byrne per arricchire il passato e le origini di Wolverine, gli Alpha Flight hanno successivamente conquistato una propria serie regolare, durata dal 1983 al 1995 per un totale di 130 numeri, a cui sono seguite varie miniserie e apparizioni speciali in testate antologiche come What If?. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La composizione originale del team comprende figure iconiche del panorama mutante e sovrannaturale canadese: Guardian: leader del gruppo, considerato il corrispettivo canadese di Captain America;

Sasquatch: un brillante scienziato trasformatosi in un'imponente creatura villosa in seguito a un esperimento con radiazioni gamma;

Northstar: mutante dotato di super-velocità e della capacità di volare, noto nella storia del fumetto per essere stato il primo grande personaggio Marvel dichiaratamente omosessuale;

Aurora: sorella gemella di Northstar, una mutante con la capacità di rendersi invisibile;

Snowbird: una semidivinità provvista di straordinarie abilità metamorfiche;

Shaman: un medico e potente stregone appartenente alla Nazione indigena Tsuutʼina.