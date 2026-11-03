Il robot domestico di Apple potrebbe slittare al 2028 e avere un prezzo esorbitante

Apple starebbe lavorando a un robot intelligente pensato per la casa, stando alle indiscrezioni emerse finora. Il debutto del dispositivo, tuttavia, potrebbe slittare a causa di un software non ancora pronto, nonostante la componente hardware sia stata completata già da circa due anni. Il prodotto dovrebbe chiamarsi HomeView Ultra, seguendo la strategia del nuovo display smart dell'azienda, che tra l'altro non è ancora disponibile in Italia. A rendere il dispositivo meno accessibile potrebbe contribuire anche il prezzo, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe particolarmente elevato.

HomeView Ultra e le sue possibili caratteristiche Le indiscrezioni sono state riportate da The Information, secondo cui Apple avrebbe deciso di posticipare il debutto del robot al prossimo anno o, più probabilmente, al 2028. Come anticipato, la componente hardware sarebbe pronta da circa due anni, mentre lo sviluppo del software richiederebbe ancora ulteriore tempo. Il team responsabile avrebbe infatti proposto di ridimensionare alcune delle funzionalità inizialmente previste, concentrando il progetto su un numero più limitato di possibilità, legate soprattutto a FaceTime e all'automazione delle attività domestiche, come l'accensione delle luci. Il design potrebbe essere simile al nuovo HomeView Il dispositivo, identificato internamente con il nome in codice J595, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 1.000 dollari, decisamente superiore a quello dell'HomeView. Non si escludono ulteriori rincari, considerando anche l'aumento dei costi di RAM e di altri componenti. Per quanto riguarda il design, già nel 2024 Mark Gurman di Bloomberg aveva anticipato un dispositivo da tavolo ispirato alla celebre lampada della Pixar. Le indiscrezioni più recenti di The Information aggiungono ulteriori dettagli: il robot dovrebbe integrare un display da 9 pollici, montato su un braccio robotico in grado di ruotare, oltre a telecamere e sensori per interagire con l'ambiente circostante.