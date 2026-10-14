Apple presenta HomeView, il dispositivo per la casa che non vedremo in Italia

Apple ha annunciato HomeView, un nuovo hub domestico con display inclinabile, funzioni smart home e integrazione con Siri AI. Il dispositivo, però, non arriverà in Europa (per ora).

Apple ha presentato diversi dispositivi per la casa, come la nuova Apple TV 4K e HomePod mini 2 con diversi miglioramenti e funzionalità differenti. Tuttavia, l'assenza di Siri AI in Europa, legata al DMA, ha portato al debutto di prodotti con funzionalità parziali, senza una riduzione dei prezzi. Anzi, nel caso della nuova Apple TV 4K si registrano perfino dei rincari. Il nuovo HomeView, invece, non arriverà affatto in Europa.

Un dispositivo che integra Apple intelligence con Siri AI Si tratta di un prodotto progettato per gestire i dispositivi della smart home, una sorta di hub che riunisce in un unico posto anche i contenuti di intrattenimento e le funzioni dedicate alla comunicazione. Il dispositivo è dotato di display Liquid Retina da 7" e presenta un design versatile, dato che si può posizionare su un tavolo o montato a parete. La base presenta un altoparlante a cupola con cerniera in acciaio inossidabile, quindi consente di inclinare il display in base alle proprie esigenze. Apple HomeView La luminosità raggiunge i 500 nit, mentre l'interfaccia si adatta in modo intelligente a seconda della distanza dell'utente, quindi da lontano mostra solo le informazioni più essenziali. Come anticipato, il dispositivo integra Siri AI, consentendo di utilizzare l'assistente in modo più avanzato, grazie alla capacità di comprendere il contesto personale, accedere a informazioni e rispondere alle richieste dell'utente. Può, ad esempio, recuperare informazioni da app come Messaggi e Calendario oppure aprire playlist su Apple Music.

Un prodotto che non arriverà in Europa HomeView, secondo quanto annunciato ufficialmente da Apple, non verrà venduto in Europa. La motivazione è ben precisa: Siri AI non è al momento disponibile su iOS. iOS è profondamente integrato con HomeView, che quindi non si limita a essere un semplice schermo interattivo. Apple HomeView Abbinando il dispositivo a un iPhone o a un iPad compatibile con Apple Intelligence, Siri AI può sfruttare il contesto personale dell'utente per fornire risposte più pertinenti. In sostanza, l'assistente funziona in parte autonomamente, ma per accedere a diverse funzionalità personali è necessario un dispositivo Apple compatibile. Nuova Apple TV 4K ufficiale, ma senza Siri AI e le sue funzionalità in Europa Oltretutto, a complicare un eventuale arrivo in Europa potrebbero esserci anche i sistemi di montaggio a parete. I supporti proposti da Schneider Home includono infatti una versione AC Wired progettata per il mercato statunitense, che opera a 100-130 V, mentre la rete elettrica italiana è a 230 V: sarebbe quindi necessario un modello specifico per il nostro mercato. Apple HomeView con montaggio a parete Le versioni USB-C e PoE non presentano la stessa incompatibilità elettrica, anche se andrebbero verificate la disponibilità e la compatibilità delle varianti europee. Si tratta comunque di una possibile complicazione aggiuntiva, ma il motivo principale è l'indisponibilità di Siri AI su iOS in Europa, come vi abbiamo detto.