Una mod per The Witcher 3 Remastered riduce l’input delay e rende Geralt più responsivo

Il modder noto come bytevoid ha pubblicato una nuova mod per The Witcher 3: Wild Hunt Remastered , chiamata "Responsive Movement and Combat", che punta a rendere più reattivi il movimento e il combattimento. Si tratta di un pacchetto che potrebbe interessare molti appassionati del gioco, considerando che va a rispondere a quelle che da sempre sono le critiche più frequenti mosse allo stesso. In generale, la mod riduce il ritardo tra i comandi del giocatore e le risposte di Geralt , che reagisce così più rapidamente, mantenendo però inalterati le animazioni originali e il bilanciamento.

Tante modifiche

Per quanto riguarda il movimento, Geralt si ferma prima quando si rilascia un tasto o un pulsante e gira più velocemente mentre corre. I piccoli cambi di direzione non lo fanno più rallentare fino al passo, e anche le fasi di partenza, arresto e inversione di marcia risultano più rapide. Queste modifiche si inseriscono nelle mosse già presenti nel gioco, in modo da conservarne la fluidità e la naturalezza. La mod non aggiunge nuove animazioni e non interviene né sui danni né sulla stamina.

Cambiano le cose anche nel combattimento. Gli attacchi con la spada si concatenano più velocemente e la mod può aiutare Geralt a colpire il nemico che si sta prendendo di mira: i fendenti e i Segni possono essere indirizzati verso l'avversario scelto, invece di andare a vuoto. È inoltre possibile impostare gli attacchi in modo che puntino al nemico più vicino. Altre opzioni permettono a Geralt di voltarsi più in fretta verso il bersaglio prima di un colpo, di accorciare gli scatti in avanti che accompagnano gli attacchi e di lanciare i Segni più rapidamente.

La mod ritocca anche i movimenti di Roach. Il cavallo rallenta prima quando ci si ferma, gira più velocemente e prende velocità con maggiore prontezza. Si può anche fare in modo che parta al galoppo non appena si preme il tasto e che il personaggio smonti con un solo tocco, sia con la tastiera sia con il gamepad.

La configurazione è organizzata in quattro pagine di impostazioni, dedicate rispettivamente a movimento, cavallo, combattimento e puntamento, e a un gruppo di opzioni varie. Ogni pagina dispone di un proprio interruttore, e si può scegliere un preset oppure regolare le singole opzioni una per una. Per movimento e combattimento sono previsti cinque preset principali: Off, Gentle, Recommended, Precise e Unleashed.

Chi fosse interessato può scaricare la mod da Nexus Mods, ma non prima di aver letto la nostra recensione di The Witcher 3 Remastered per Nintendo Switch 2, l'ultima versione del gioco.