The Witcher 3 Remastered su Switch 2: la nostra prova tra dock, portatile e Joy-Con 2

Il tempo è, ormai, giunto (già da qualche giorno, a dire il vero). Finalmente possiamo infilarci nelle nuove, sgargianti vesti del Macellaio di Blaviken, il Lupo Bianco, lo strigo più celebre del Continente: Geralt di Rivia. Del lavoro svolto da CD Projekt Red con The Witcher 3: Wild Hunt Remastered ne abbiamo già ampiamente parlato nel nostro provato , ma oggi vogliamo dedicare un po' di spazio a una delle versioni più attese e chiacchierate di questo banchetto tecnico a ingresso gratuito per tutti i possessori del gioco, ovvero quella per Nintendo Switch 2, uscita il 29 settembre e gratuita per chi possiede già il gioco su Switch, in digitale o su cartuccia.

Come nuovo

Aprire The Witcher 3 su Switch 2 prima e dopo l'aggiornamento contenente i dati della Remastered è come vivere per tutta la vita senza sapere di essere presbiti e poi scoprire che esistono gli occhiali da vista. L'impatto è immediato: texture dettagliate, volti nitidi, vegetazione e ambiente gradevoli, illuminazione di alto livello.

Lo strigo non è mai stato più bello su Switch 2

Non che la versione precedente fosse inguardabile. Saber Interactive era riuscita a compiere un miracolo con la conversione dell'epopea fantasy di CD Projekt sulla Switch originale, facendolo girare su un dispositivo che di certo non era tra i più potenti del suo tempo. Aveva i suoi grandi compromessi (risoluzione dinamica fino a 720p in dock e fino a 540p in portatile, con un target di 30 fps non sempre rispettato), ma, come abbiamo detto nella recensione di The Witcher 3 per Switch, il risultato era quello di un'esperienza portatile degna di essere vissuta, richiamando alla memoria l'età dell'oro di PSP e DS.

Ecco, se sulla prima Switch The Witcher ci faceva ripensare alle migliori avventure videoludiche compiute "in esterna" della nostra infanzia, su Switch 2 non sembra quasi neanche di avere tra le mani una piattaforma da gioco che ti puoi scarrozzare appresso in qualsiasi momento. Non ci è chiaro come, ma The Witcher 3 Remastered su Switch 2 gira quasi senza intoppi a un livello qualitativo che non ci aspettavamo.

I famosi tramonti di The Witcher danno il loro massimo anche su Switch 2, ora

"Quasi" perché, sì, nelle zone più affollate i fotogrammi si fanno leggermente ballerini, ma per la gran parte della nostra partita il gioco è rimasto aggrappato al tetto dei 40 fotogrammi al secondo, aiutato senz'altro dalla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

In modalità portatile questi cali sono leggermente più frequenti, ma, considerando che il gioco in generale fa fatica su tutte le piattaforme quando si raggiungono le città maggiori, ci pare un risultato più che apprezzabile. Noi consigliamo comunque di disabilitare la sfocatura di movimento dalle impostazioni, specialmente se giocato in modalità portatile, dato che crea parecchi artefatti visivi e appesantisce le prestazioni.