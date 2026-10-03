Disponibile Android 17 QPR3 Beta 1: Google risolve numerosi bug sui Pixel

Google ha distribuito la prima beta di Android 17 QPR3 per i dispositivi Pixel, dai Pixel 6a fino ai più recenti Pixel 11. L'aggiornamento corrisponde alla build DP11.260918.006 per la maggior parte dei modelli, mentre i Pixel 11 ricevono la versione DP11.260918.005. Come anticipato, la beta si basa principalmente sulla correzione di numerosi bug che impattavano sull'esperienza d'uso. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le novità della beta
Questa versione è principalmente incentrata sulla correzione di bug. In particolare, Google ha risolto un'anomalia che causava il freeze dei dispositivi durante lo sblocco tramite sensore di impronte digitali. Inoltre, Google ha risolto un ciclo di arresti anomali del modem che causava problemi di rete, oltre a un bug che disattivava silenziosamente i profili eSIM e a un altro che impediva al Wi-Fi di riconnettersi automaticamente in background.
Altre correzioni riguardano la riproduzione multimediale, ora più fluida, oltre ad alcuni miglioramenti alle prestazioni generali delle applicazioni. Google ha inoltre apportato qualche piccola modifica all'interfaccia, ad esempio correggendo gli errori di spaziatura nel menu delle app o le anteprime vuote delle app recenti.
Note dell’aggiornamento
Come sempre, di seguito riportiamo l'elenco completo delle correzioni introdotte, con il relativo numero identificativo di ciascun bug:
- Risolto un problema per cui non era possibile cambiare l'uscita audio mentre era in corso la riproduzione da app prive di controlli multimediali attivi. (Problema n. 259180936)
- Le app si bloccavano quando si tentava di avviare un servizio in primo piano da un riquadro delle Impostazioni rapide. (Problema n. 299506164)
- Le icone delle applicazioni nel menu delle app venivano visualizzate con una spaziatura eccessiva. (Problema n. 316288379)
- Le anteprime delle app non venivano visualizzate nella schermata delle app recenti. (Problema n. 515091621)
- Il servizio NFC andava in crash con un'eccezione DeadObjectException e smetteva di rilevare i tag dopo la scansione iniziale su Android 16. (Problema n. 456078994)
- Il dispositivo si bloccava e non rispondeva quando si sbloccava con il sensore di impronte digitali. (Problema n. 490719716)
- Il dispositivo andava in crash quando si selezionava l'opzione "Richiedi che gli occhi siano aperti" nelle impostazioni di Sblocco facciale. (Problema n. 466618368)
- MediaPlayer andava in crash durante la gestione di tag di attributi audio non ASCII. (Problema n. 552043106)
- Le applicazioni si bloccavano e generavano un errore "L'applicazione non risponde" (ANR) all'avvio. (Problema n. 484969809)
- L'immagine della fotocamera veniva ruotata di 90 gradi quando si utilizzavano app di videochiamata su uno schermo esterno in modalità desktop. (Problema n. 432390710)
- Problemi nell'interfaccia utente quando si tornava alla schermata iniziale da un'app. (Problema n. 566639975)
- Veniva visualizzato un punto inaspettato sull'icona "Dati mobili" nelle Impostazioni rapide. (Problema n. 551150806)
- La fotocamera anteriore non funzionava mentre era attiva la registrazione dello schermo. (Problema n. 523313834)
- Le app di chiamata si bloccavano con l'errore ForegroundServiceStartNotAllowedException durante la gestione delle chiamate subito dopo il riavvio del dispositivo. (Problema n. 409069722)
- Il profilo eSIM non poteva essere abilitato e veniva disattivato automaticamente in Impostazioni. (Problema n. 541436675)
- Rilevato un consumo eccessivo della batteria in stato di inattività quando era abilitata la funzione "Capovolgi per silenziare". (Problema n. 560036427)
- L'app Impostazioni andava in crash all'apertura delle impostazioni della batteria. (Problema n. 554603197)
- La riproduzione audio si interrompeva sui dispositivi Bluetooth LHDC v5 attivi quando un secondo dispositivo connesso si disconnetteva. (Problema n. 554992287)
- Ciclo di arresti anomali di com.android.phone e perdita completa del servizio cellulare quando il modem segnalava indici dello slot SIM imprevisti. (Problema n. 554049220)
- Il Wi-Fi non riusciva a riconnettersi automaticamente durante il risveglio in background quando le scansioni PNO hardware fallivano o non erano supportate. (Problema n. 551970385)