Disponibile Android 17 QPR3 Beta 1: Google risolve numerosi bug sui Pixel

Le novità della beta

Questa versione è principalmente incentrata sulla correzione di bug. In particolare, Google ha risolto un'anomalia che causava il freeze dei dispositivi durante lo sblocco tramite sensore di impronte digitali. Inoltre, Google ha risolto un ciclo di arresti anomali del modem che causava problemi di rete, oltre a un bug che disattivava silenziosamente i profili eSIM e a un altro che impediva al Wi-Fi di riconnettersi automaticamente in background.

Altre correzioni riguardano la riproduzione multimediale, ora più fluida, oltre ad alcuni miglioramenti alle prestazioni generali delle applicazioni. Google ha inoltre apportato qualche piccola modifica all'interfaccia, ad esempio correggendo gli errori di spaziatura nel menu delle app o le anteprime vuote delle app recenti.