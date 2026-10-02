Stop alla sincronizzazione su PC e tablet: WhatsApp isola le chat riservate sullo smartphone

Restricted Chat è quindi un'opzione aggiuntiva, pensata per chi desidera limitare ulteriormente ciò che può essere fatto con una determinata conversazione. La novità è stata individuata nella versione 2.26.39.11 beta per Android, distribuita attraverso Google Play.

WhatsApp sta iniziando a distribuire agli utenti della beta Android una versione aggiornata di Advanced Chat Privacy, ora chiamata Restricted Chat . La funzione introduce un ulteriore livello di controllo sulle conversazioni, ma non va confusa con la sicurezza di base del servizio: messaggi e chiamate WhatsApp sono già protetti dalla crittografia end-to-end.

Restricted Chat limita anche i dispositivi collegati

La funzione "restricted chat" può essere attivata dalla schermata delle informazioni di una conversazione. È disabilitata per impostazione predefinita e, almeno nella fase attuale, può essere utilizzata soltanto nelle chat individuali. Una volta attivata, Restricted Chat applica le limitazioni a tutti i partecipanti alla conversazione. WhatsApp impedisce innanzitutto il salvataggio automatico dei contenuti multimediali nella galleria, mentre non è possibile esportare la conversazione né utilizzare le funzioni di Meta AI all'interno della chat.

La nuova interfaccia per le restricted chat e quali opzioni si possono attivare (fonte: wabetainfo)

La novità più importante riguarda però i dispositivi collegati. Le conversazioni sottoposte a Restricted Chat possono essere utilizzate esclusivamente dal dispositivo principale: non vengono quindi rese disponibili sugli altri dispositivi associati all'account. In precedenza, le chat con Advanced Chat Privacy attiva potevano invece essere utilizzate anche sui dispositivi collegati.

Quando la restrizione viene attivata, WhatsApp mostra inoltre un messaggio direttamente nella conversazione. L'avviso informa i partecipanti che i messaggi potranno essere inviati e ricevuti soltanto attraverso il dispositivo principale e che l'accesso tramite dispositivi collegati è stato limitato.

Questa modifica può avere conseguenze anche per client non ufficiali e strumenti che utilizzano dispositivi collegati per accedere alle conversazioni. Impedendo a una specifica chat di essere sincronizzata con questi dispositivi, WhatsApp riduce uno dei canali attraverso cui applicazioni esterne possono interagire con i messaggi.

La distribuzione di Restricted Chat è comunque ancora graduale. Soltanto una parte dei beta tester che utilizzano l'ultima versione di WhatsApp per Android può già trovare l'opzione nelle informazioni delle chat. Chi continua a visualizzare Advanced Chat Privacy non dispone ancora della nuova funzione.

WhatsApp non ha comunicato una data per l'arrivo di Restricted Chat nella versione stabile. La nuova impostazione rappresenta intanto un'estensione dei controlli sulla privacy, senza modificare il principio di base della sicurezza delle conversazioni: la crittografia end-to-end rimane attiva indipendentemente dall'utilizzo della nuova funzione.

Voi che cosa ne pensate? Per quali chat utilizzereste questa opzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.