The Witcher 3: Wild Hunt su Steam ha raggiunto il picco di giocatori più alto sin dal 2015 grazie alla remaster

Per avere un termine di paragone, il precedente picco risaliva a gennaio 2020 , quando la prima stagione della serie Netflix aveva spinto il gioco fino a 103.329 giocatori. Un altro momento di forte affluenza era stato dicembre 2023, in concomitanza con l'uscita dell'upgrade next‑gen. Al lancio originale, nel maggio 2015, The Witcher 3 aveva raggiunto 92.268 utenti simultanei.

Nel momento in cui scriviamo il titolo ha superato di poco il tetto dei 120.000 utenti contemporanei sulla piattaforma di Valve, con i numeri che potrebbero lievitare ulteriormente nelle prossime ore. Non conosciamo i dati relativi a PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, ma il quadro sembra quello di un vero e proprio "nuovo lancio" per un titolo che ha ormai undici anni sulle spalle.

CD Projekt festeggia il nuovo traguardo

Anche l'account ufficiale X della serie ha celebrato il risultato, ringraziando la community per il sostegno continuo:

"A undici anni dal lancio, più witcher che mai stanno percorrendo il Sentiero attraverso il Continente. Vedere così tanti di voi intraprendere questo viaggio per la prima volta, o riviverlo ancora una volta, significa moltissimo per noi. Grazie per aver riposto la vostra fiducia in noi, anche dopo tutti questi anni."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Chi possiede già il gioco originale può effettuare gratuitamente l'upgrade, che include anche le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

La nuova edizione introduce un intervento esteso che punta a modernizzare l'esperienza senza snaturare il gioco. Sul fronte grafico troviamo texture più definite, una illuminazione globale aggiornata, un HDR più efficace e tecnologie avanzate come ray tracing e path tracing su PC. Molti elementi ambientali, compreso il fogliame, sono stati rielaborati per una resa più naturale. Non mancano miglioramenti tecnici come DLSS 4.5, FSR 4, XeSS 2.0, oltre al supporto dedicato per PS5 Pro, Xbox Play Anywhere e alle funzioni pensate per Nintendo Switch 2, come la modalità mouse dei Joy-Con 2.

Non solo la grafica, anche il gameplay è stato aggiornamento e migliorato grazie a animazioni rinnovate, nuove finisher, una telecamera più reattiva e una IA dei mostri migliorata. Inoltre, ora'esplorazione beneficia di movimenti più fluidi e di una gestione del cavallo più precisa. La progressione del personaggio è stata aggiornata con un albero delle abilità ripensato, mentre tra le novità figurano trasmogrificazione, una photo mode ampliata, nuove opzioni di accessibilità, una UI più leggibile, tutorial modernizzati e un sistema di loot rivisto.