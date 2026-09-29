"Non siamo pronti" per Intergalactic: The Heretic Prophet, dice Troy Baker

Riecheggiando una sorta di tormentone che aveva caratterizzato anche l'attesa di Death Stranding , quando Geoff Keighley e altri avevano usato le stesse parole per indicare il peso del gioco in arrivo, anche il noto attore ha voluto incrementare l'hype già decisamente altissimo per il nuovo gioco di Naughty Dog utilizzando la stessa formula.

Troy Baker ha recentemente parlato di Intergalactic: The Heretic Prophet durante un suo intervento in occasione del Comics-Con di Ottawa, e l'ha fatto tirando fuori un'espressione che abbiamo già sentito in corrispondenza di videogiochi particolarmente attesi: "non siete pronti" .

Qualcosa di mai visto prima?

L'intervento di Baker al Comic-Con riguarda la conclusione delle riprese per Intergalactic: The Heretic Prophet, avvenuta a fine agosto, facendo anche pensare a possibili notizie più dettagliate in arrivo, ma per queste si dovrà probabilmente attendere ancora.



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Parlando in occasione del The Last of Us Day, infatti, Naughty Dog ha riferito che rimarrà in silenzio per il resto dell'anno sul nuovo gioco, con notizie in arrivo nel corso del 2027.

In ogni caso, ci pensa Baker a suonare la carica: "Abbiamo finalmente finito di girare le scene cinematografiche", dice l'attore nel suo intervento riportato qui sopra. "Tati Gabrielle è... Non so come [Neil Druckmann] sia riuscito a trovare due attrici così straordinarie... Ha scelto [Ashley Johnson] per il ruolo di Ellie [in The Last of Us] e ha scelto Tati per quello di Jordan [in Intergalactic]. È incredibile: come ci riesci?"

"C'è così tanto in Jordan e in quel gioco, Intergalactic, che sembra... Cavolo, lo percepisco tutto. Sento Uncharted, sento The Last of Us, sento qualcosa di nuovo", ha inoltre riferito Baker, rievocando anche la sua lunga collaborazione con Naughty Dog, avendo preso parte alle maggiori produzioni del team.

"Stanno mettendo alla prova i limiti di ciò che quello studio è in grado di fare; da quello che ho visto finora, stanno mantenendo le promesse. Sarà incredibile", sostenendo che "non siete pronti" a quello che rappresenterà il nuovo gioco per PS5 (e forse anche per PS6).