Nuovi driver AMD sembrano contenere indicazioni sui chip di PS6 e Steam Deck 2

I recenti driver Adrenalin 26.9.2 di AMD sembrano contenere dei riferimenti a nuovi modelli di chip e APU che potrebbero corrispondere a quelli di PS6 e Steam Deck 2, sebbene ovviamente si tratti solo di indicazioni relative a nomi in codice, per il momento.

L'aggiornamento è stato distribuito il 29 settembre e, tra i file di questo, alcuni dataminer hanno trovato riferimenti a "ATLite3", che secondo certi leaker, compreso il ben noto KeplerL2, generalmente considerato una fonte affidabile sul fronte delle informazioni di AMD, sarebbe un riferimento alla GPU di Orion, il SoC che dovrebbe essere alla base della prossima generazione di PlayStation, dunque forse un riferimento diretto a PS6.

Il fatto che le GPU AMD per le piattaforme next gen siano associate al codice AT sarebbe cosa nota da tempo, nell'ambito dei leaker hardware, e questa in particolare potrebbe essere effettivamente collegata alla nuova piattaforma che potrebbe essere stata sviluppata per la prossima generazione di PlayStation.