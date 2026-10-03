Nuovi driver AMD sembrano contenere indicazioni sui chip di PS6 e Steam Deck 2

I recenti driver Adrenalin 26.9.2 di AMD sembrano contenere dei riferimenti a nuovi modelli di chip e APU che potrebbero corrispondere a quelli di PS6 e Steam Deck 2, sebbene ovviamente si tratti solo di indicazioni relative a nomi in codice, per il momento.
L'aggiornamento è stato distribuito il 29 settembre e, tra i file di questo, alcuni dataminer hanno trovato riferimenti a "ATLite3", che secondo certi leaker, compreso il ben noto KeplerL2, generalmente considerato una fonte affidabile sul fronte delle informazioni di AMD, sarebbe un riferimento alla GPU di Orion, il SoC che dovrebbe essere alla base della prossima generazione di PlayStation, dunque forse un riferimento diretto a PS6.
Il fatto che le GPU AMD per le piattaforme next gen siano associate al codice AT sarebbe cosa nota da tempo, nell'ambito dei leaker hardware, e questa in particolare potrebbe essere effettivamente collegata alla nuova piattaforma che potrebbe essere stata sviluppata per la prossima generazione di PlayStation.
Continuità nelle denominazioni e altri indizi
La presenza del misterioso ATLite3 fra i codici con riferimenti all'interno dei nuovi driver AMD ha attirato l'attenzione, con KeplerL2 in particolare a considerare questo come un probabile collegamento all'hardware che dovrebbe essere alla base di PS6, almeno per quanto riguarda il system on chip sviluppato dalla compagnia.
In effetti, anche la GPU di PS5 veniva indicata come Navi10Lite in documenti simili, cosa che farebbe emergere una certa corrispondenza con la prossima generazione, seguendo un medesimo schema per le denominazioni dei chip.
Il codice AT2, anche questo presente nei file dell'aggiornamento, è riferito alla piattaforma RDNA 5, mentre molto interessante è la presenza del nome "Gainsborough", che compare a più riprese.
Questa sembra essere una piattaforma che utilizza il pacchetto formato FF6 BGA e, secondo gli osservatori potrebbe trattarsi del chip alla base del presunto Steam Deck 2, la nuova versione del portatile Valve ancora non annunciata ma che sarebbe in sviluppo da tempo.
Anche in questo caso ci sarebbe continuità con le denominazioni dei chip precedenti, considerando che quello di Steam Deck si chiama Aerith e la versione OLED ha Sephiroth come nome in codice.