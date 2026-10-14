Appassionati di Wrestling a rapporto: WWE 2K26 per PS5 è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo di WWE 2K26 per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo finale di 29,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul widget qui sotto: WWE 2K26 punta a offrire un'esperienza ancora più ricca per gli appassionati di wrestling, grazie a un roster che comprende oltre 400 Superstar e Leggende WWE giocabili. Si tratta del cast più ampio nella storia del franchise, una selezione che permette di affrontare incontri con protagonisti di diverse generazioni e stili di combattimento.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tra le principali attrazioni c'è la modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk. I giocatori possono ripercorrere la carriera della Superstar attraverso decenni di storia WWE, rivivendo alcune delle sue rivalità più iconiche. Non mancano scenari alternativi che permettono di esplorare cosa sarebbe potuto accadere se Punk non avesse mai lasciato la federazione, offrendo una prospettiva diversa su alcuni momenti della sua storia.
Il gioco introduce anche nuove tipologie di incontro, tra cui I Quit, Inferno e Dumpster Match, pensate per ampliare le possibilità sul ring. Le arene diventano più articolate grazie a tavoli impilabili e ingressi interattivi, mentre il commento dinamico può contare sulle voci di Booker T e Wade Barrett.
Anche la modalità Universe riceve diversi miglioramenti. I giocatori possono gestire il proprio brand attraverso il WWE Draft ufficiale e utilizzare l'Universe Creation Wizard per organizzare la propria esperienza. Qui la nostra recensione.