Appassionati di Wrestling a rapporto: WWE 2K26 per PS5 è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo di WWE 2K26 per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo finale di 29,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul widget qui sotto: WWE 2K26 punta a offrire un'esperienza ancora più ricca per gli appassionati di wrestling, grazie a un roster che comprende oltre 400 Superstar e Leggende WWE giocabili. Si tratta del cast più ampio nella storia del franchise, una selezione che permette di affrontare incontri con protagonisti di diverse generazioni e stili di combattimento.