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WWE 2K26 si prepara a Wrestlemania 42 con grandi modifiche al Ringside Pass e il sistema di stamina

WWE 2K26 entra nella road to WrestleMania 42 con un aggiornamento che rivoluziona il Ringside Pass e introduce importanti modifiche al sistema di stamina, migliorando progressione, bilanciamento e qualità del gameplay.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/03/2026
CM Punk in WWE 2K26
WWE 2K26
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Mancano poche settimane all'evento più atteso dai fan del wrestling e anche WWE 2K26 entra nella sua "road to WrestleMania", aggiornandosi con la patch 1.07 e introducendo varie migliorie per lo sblocco dei contenuti del Ringside Pass e affinare la gestione dell'energia durante i match.

Per chi non lo sapesse, il Ringside Pass ha sostituito i tradizionali sei DLC annuali della serie WWE 2K. Molti giocatori hanno però criticato il fatto che ottenere l'esperienza RXP necessaria per completare i 40 livelli e sbloccare tutti i contenuti richieda troppo tempo. A differenza dei vecchi pacchetti DLC, che rendevano subito disponibili i nuovi lottatori, il Pass obbliga infatti a guadagnarli giocando, pur trattandosi di contenuti a pagamento. Va comunque fatto notare che i Ringside Pass Stagionali non hanno scadenza, quindi è possibile ottenere tutte le ricompense nel tempo.

Le modifiche al Ringside Pass e la patch 1.07

2K ha deciso di intervenire modificando la struttura del Pass. A partire dalla Stagione 2, fissata al 15 aprile, tutti e quattro i personaggi DLC inclusi nel livello Premium saranno sbloccati immediatamente al Tier 1, evitando ai giocatori di doverli ottenere tramite progressione.

Inoltre, chi ha acquistato il Ringside Pass Stagione 1 potrà beneficiare, fino al 15 aprile, dei seguenti bonus:

  • A partire da oggi, a tutti i giocatori attuali e futuri verranno concessi RXP sufficienti per sbloccare 20 livelli del Ringside Pass Stagione 1.
  • Tutti i giocatori che avranno installato il gioco, collegato un account 2K e giocato prima delle 20:59 del 14 aprile 2026 riceveranno RXP della Stagione 2 sufficienti per sbloccare 20 livelli al lancio della nuova stagione.
  • Gli RXP richiesti per livello saranno ridotti da 800 a 625 per la Stagione 2 e non aumenteranno nelle stagioni future. Anche il valore degli RXP Boost consumabili sarà incrementato.
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Oltre alle modifiche al Ringside Pass, la patch 1.07 introduce vari miglioramenti al gameplay, ai bilanciamenti e ai contenuti, intervenendo anche sul sistema di stamina dei wrestler. Le principali novità includono:

  • Modifiche all'Energia: ora aumenta più gradualmente durante il match, riducendo il rischio di esaurirla troppo presto; le contromosse consumano meno Energia quando si affrontano più avversari.
  • Aumento della soglia di danno per evitare squalifiche istantanee quando si colpisce un arbitro.
  • Aggiunta di nuove mosse, tra cui il Cradle Flatliner di Chelsea Green e il finisher Glamour Shot di Blake Monroe.
  • Miglioramenti a The Island, con accesso diretto al Prestigio dal menu Training e un evento a tempo con 2x VC per le partite PvP (dal 30 marzo al 15 aprile).
  • Aggiornamenti ai menu Creazioni, Universo, La mia FAZIONE, La mia ASCESA e The Island, insieme a numerose altre migliorie.

Per tutte le altre modifiche vi rimandiamo alle note ufficiali in italiano della patch 1.07, a questo indirizzo.

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