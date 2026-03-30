WWE 2K26 si prepara a Wrestlemania 42 con grandi modifiche al Ringside Pass e il sistema di stamina

Mancano poche settimane all'evento più atteso dai fan del wrestling e anche WWE 2K26 entra nella sua "road to WrestleMania", aggiornandosi con la patch 1.07 e introducendo varie migliorie per lo sblocco dei contenuti del Ringside Pass e affinare la gestione dell'energia durante i match.

Per chi non lo sapesse, il Ringside Pass ha sostituito i tradizionali sei DLC annuali della serie WWE 2K. Molti giocatori hanno però criticato il fatto che ottenere l'esperienza RXP necessaria per completare i 40 livelli e sbloccare tutti i contenuti richieda troppo tempo. A differenza dei vecchi pacchetti DLC, che rendevano subito disponibili i nuovi lottatori, il Pass obbliga infatti a guadagnarli giocando, pur trattandosi di contenuti a pagamento. Va comunque fatto notare che i Ringside Pass Stagionali non hanno scadenza, quindi è possibile ottenere tutte le ricompense nel tempo.