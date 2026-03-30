PS6 potrebbe essere senza lettore disco al lancio e con SSD da 1 TB

Il noto leaker Kepler, considerato fonte generalmente affidabile per quanto riguarda novità riguardanti in particolare hardware AMD, ha riferito che PS6 probabilmente sarà senza lettore disco al lancio, con SSD da 1 TB.

In base alle informazioni in suo possesso, che riguardano anche i possibili costi di produzione e quindi l'eventuale prezzo di PS6, nel senso di prezzo legato ai singoli componenti, parrebbe che il lettore disco non sia previsto nella configurazione di base della nuova console Sony.

È probabile che la macchina di nuova generazione sia destinata ad arrivare sul mercato con una configurazione simile a quella di PS5 Pro, ovvero con la console digitale, senza lettore disco, e con quest'ultimo che può essere acquistato a parte.