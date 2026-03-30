PS6 potrebbe essere senza lettore disco al lancio e con SSD da 1 TB

Il noto leaker Kepler, considerato fonte generalmente affidabile per quanto riguarda novità riguardanti in particolare hardware AMD, ha riferito che PS6 probabilmente sarà senza lettore disco al lancio, con SSD da 1 TB.
In base alle informazioni in suo possesso, che riguardano anche i possibili costi di produzione e quindi l'eventuale prezzo di PS6, nel senso di prezzo legato ai singoli componenti, parrebbe che il lettore disco non sia previsto nella configurazione di base della nuova console Sony.
È probabile che la macchina di nuova generazione sia destinata ad arrivare sul mercato con una configurazione simile a quella di PS5 Pro, ovvero con la console digitale, senza lettore disco, e con quest'ultimo che può essere acquistato a parte.
Risparmio sui costi di produzione prima di tutto
Nell'ottica del risparmio sui costi di produzione, dunque, anche PS6 potrebbe essere lanciata senza lettore disco integrato, con questo che potrebbe essere acquistato a parte attraverso una configurazione modulare simile a PS5 Pro.
Il lettore ottico è in effetti un elemento facilmente sacrificabile in questi termini, considerando che Sony ha già adottato tale soluzione con discreto successo attraverso la sua mid-gen attuale.
La questione ovviamente potrebbe non piacere a diversi utenti: per molti, il lettore ottico resta un elemento di grande importanza e il fatto di doverlo acquistare a parte rappresenta una spesa aggiuntiva da considerare praticamente insieme all'acquisto della nuova console, cosa che porterebbe di fatto a un incremento nel prezzo generale di PS6.
Altro elemento problematico è l'SSD, che sempre secondo Kepler sarebbe da 1 TB, cosa che solleva qualche dubbio vista la capienza piuttosto limitata e in vista di possibili incrementi ulteriori nelle dimensioni dei giochi di prossima generazione.
Su questo punto, però, Kepler ha anche rassicurato gli utenti, sostenendo che il probabile impiego di sistemi di compressione dei dati come la neural texture compression potrebbero portare a una riduzione generale nelle dimensioni dei giochi, nel prossimo futuro.