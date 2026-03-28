PS6 e Xbox Project Helix a €1.000 è una eventualità credibile per gli analisti

Come vi abbiamo segnalato, Sony ha aumentato i prezzi dei vari modelli di PS5, portando le console a cifre ben più elevate di quelle del lancio. Questo ovviamente non promette bene per la prossima generazione, PS6 e Xbox Project Helix, che rischia di costare veramente molto.

Anche gli analisti hanno detto la propria a riguardo parlando con GamesRadar+.