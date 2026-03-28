PS6 e Xbox Project Helix a €1.000 è una eventualità credibile per gli analisti

Come vi abbiamo segnalato, Sony ha aumentato i prezzi dei vari modelli di PS5, portando le console a cifre ben più elevate di quelle del lancio. Questo ovviamente non promette bene per la prossima generazione, PS6 e Xbox Project Helix, che rischia di costare veramente molto.
Anche gli analisti hanno detto la propria a riguardo parlando con GamesRadar+.
I commenti degli analisti sui prezzi di PS6 e Xbox Project Helix
Ad esempio, Mat Piscatella di Circana ha affermato che questo aumento di prezzo è "più grandi di quanto prevedessi". Joost van Dreunen, professore videoludico presso la NYU e ricercatore, ha affermato: "L'incessante sforzo dell'amministrazione statunitense volto a destabilizzare l'economia globale si sta ritorcendo contro di essa, esattamente come previsto. Già nel 2024 i produttori di console avevano avvertito che l'imposizione di eventuali dazi avrebbe avuto un impatto pesantissimo sui prezzi. Il costo delle memorie DRAM e NAND è infatti balzato dell'80-90% dall'inizio del 2026." v
"Sembra che Sony abbia calcolato in anticipo le potenziali fluttuazioni future e abbia deciso di optare per un unico aumento consistente all'inizio del 2026, invece di alzare i prezzi più frequentemente e per un periodo di tempo più lungo", ha spiegato il dottor Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games, a GamesRadar+.
"Questa strategia offre loro anche un certo margine di manovra per abbassare i prezzi e proporre 'offerte' nel caso in cui le cose dovessero sorprendentemente migliorare. Penso che 999 dollari, almeno per una variante della PS6, non sia un'ipotesi impossibile." Nel frattempo, van Dreunen concorda sul fatto che "ci stiamo muovendo rapidamente verso un mondo in cui una console da 1.000 dollari sarà la norma e il gaming su console diventerà una spesa di lusso."
van Dreunen aggiunge che le compagnie in realtà non vorrebbero aumentare il prezzo degli hardware, visto che il vero guadagno viene comunque dai software. Afferma però anche che "la prossima generazione di hardware per console inizierà con un prezzo superiore del 50% rispetto alla precedente."
Piscatella ritiene che "sia la tempistica che il prezzo di qualcosa come la PS6 debbano essere considerati in costante mutamento", osservando che "c'è semplicemente troppa volatilità e incertezza" in questo momento. Ha aggiunto: "Potremmo vedere prezzi superiori ai 1.000 dollari? Certo, è possibile. Odierei davvero vedere una cosa del genere, ma è possibile. Potrebbe essere il 2027? Forse. Il 2028? Sicuro. Più tardi? Perché no. Non credo che le attuali condizioni di mercato permettano alcuna certezza nel mercato dell'hardware. Speriamo che le condizioni migliorino. Potrebbero peggiorare. Chi lo sa."
Segnaliamo infine che Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata.