Minecraft ha assunto una persona che "sussurra alle mucche" e veri "doppiatori di animali"

Minecraft ha appena ricevuto l'aggiornamento Tiny Takeover , che inserisce una serie di nuovi suoni per gli animali. L'obiettivo del team era realizzare suoni di qualità e ha quindi deciso di chiedere l'aiuto di persone che sapessero il fatto proprio.

Le parole del team di Minecraft sui doppiaggi degli animali

Anna Lundgren, senior product manager di Minecraft, ha svelato che Mojang ha assunto "veri doppiatori di voci d'animali" per aggiungere un senso di autenticità alle creature del videogioco. Nuovi suoni sono stati registrati per "gattini, cuccioli di lupo, puledri, maialini e pulcini", ma anche gli animali adulti hanno ricevuto nuove varianti per i suoni.

L'audio designer Sandra Karlsson ha spiegato, durante il Minecraft Live 2026, cosa abbia significato trovarsi in studio con mucche vere, con tutta la loro massa, e con qualcuno il cui lavoro consiste nel comunicare con loro.

"A volte ci sono molti animali, e a volte gli animali sono davvero grandi", ha affermato Karlsson, aggiungendo che è stato assunto un "sussurratore di mucche" per ottenere versi autentici dalla mandria. "Ha iniziato a emettere una sorta di suono 'Maaah' e le mucche hanno cominciato a rispondergli immediatamente."

Ricordiamo infine che Minecraft sta per avere il suo parco dei divertimenti nei dintorni di Londra.