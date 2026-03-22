Minecraft sta per avere il suo parco dei divertimenti nei dintorni di Londra

Merlin Entertainments e Mojang Studios hanno annunciato un progetto davvero ambizioso: la creazione di un'area tematica dedicata a Minecraft dal valore di 50 milioni di sterline nel Regno Unito. Il nuovo spazio, chiamato " Minecraft World ", aprirà nel 2027 all'interno di Chessington World of Adventures, nei dintorni di Londra. Sarà una vera e propria immersione nell'universo del gioco, con attrazioni pensate per riprodurne lo spirito creativo e avventuroso : tra queste, delle montagne russe a tema Minecraft, le prime di sempre, il negozio dedicato più grande al mondo, cibo ispirato al gioco e diverse "avventure interattive".

Un progetto ambizioso

Secondo Merlin, si tratta di uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni, frutto di una collaborazione di lunga data con Mojang.

Un concept delle montagne russe di Minecraft

Angela Jobson, responsabile globale del brand per Merlin, ha dichiarato: "Siamo assolutamente entusiasti di portare per la prima volta in un parco a tema la creatività, le avventure e il divertimento fuori di testa di Minecraft al Chessington World of Adventures. Minecraft World permetterà ad amici e famiglie di giocare, esplorare e costruire insieme su una scala davvero epica". Ha inoltre sottolineato che il lavoro con Mojang punta a creare "un mondo autentico in cui la comunità globale dei fan possa immergersi e vivere il gioco in un modo completamente nuovo".

Anche Torfi Frans Ólafsson, direttore creativo di Minecraft, ha evidenziato l'importanza del progetto, definendolo "una tappa significativa nel nostro percorso di espansione dell'universo Minecraft". Ha aggiunto: "Siamo entusiasti di aver collaborato con Merlin Entertainments per realizzare un luogo in cui si possa letteralmente entrare nell'Overworld di Minecraft e vivere un'avventura insieme a famiglia e amici".

L'obiettivo condiviso è quello di offrire un'esperienza "immersiva, autentica e accogliente", capace di trasformare il mondo virtuale di Minecraft in una realtà tangibile per i fan di tutte le età.