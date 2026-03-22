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Il monitor ASUS ProArt è in promo su Amazon: 4K, 27", HDR10 e refresh rate da 75Hz in offerta

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor ASUS ProArt 4K. Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/03/2026
Monitor ASUS

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor ASUS ProArt che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 368,99€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il tempo di risposta da 5ms e il refresh rate da 75Hz non rendono questo monitor particolarmente adatto al gaming. Nonostante ciò, però, si tratta di un'ottima soluzione per la produttività e la visione di contenuti multimediali.

Ulteriori dettagli sul monitor

Dotato di una risoluzione 4K UHD (3840x2160) e proporzioni 16:9, offre immagini estremamente dettagliate e nitide, perfette per lavori che richiedono alta definizione. Il pannello IPS con superficie opaca garantisce colori uniformi e una visione confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

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Uno dei punti di forza è l'accuratezza cromatica: copre il 100% degli spazi colore sRGB e Rec.709, con una precisione DeltaE inferiore a 2, assicurando tonalità fedeli e realistiche. Grazie al supporto HDR10, il monitor migliora la gamma dinamica, rendendo luci e ombre più profonde e naturali.

Inoltre, è dotato di porta USB-C. Il design regolabile e il consumo energetico contenuto di 32 watt lo rendono una scelta ergonomica ed efficiente.

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