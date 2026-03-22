Adrian Carmack ha trasformato Chuck Norris Nel Doomguy, il protagonista di DOOM

Come saprete, Chuck Norris è morto il 19 marzo 2026 all'età di 86 anni. La notizia ha sconvolto l'intero mondo dell'intrattenimento, considerando il suo status leggendario, tra film, serie TV, videogiochi e anche vita privata. Uno dei tributi che gli è stato fatto e che siamo felici di segnalarvi, arriva dall'artista Adrian Carmack, uno dei fondatori di id Software, che lo ha ritratto come se fosse il Doomguy sulla copertina del primo DOOM , quindi mitra alla mano mentre massacra le orde demoniache.

La modalità ultra facile

Chuck Norris, nato Carlos Ray Norris il 10 marzo 1940 in Oklahoma, è stato un attore, artista marziale e icona della cultura pop americana. Dopo aver prestato servizio nell'aeronautica degli Stati Uniti, si avvicinò alle arti marziali durante un soggiorno in Corea del Sud, diventando in seguito campione di karate a livello internazionale.

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La sua carrierà cinematografica iniziò negli anni '70 in "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente", in cui affrontò Bruce Lee in uno scontro divenuto iconico. Da lì seguì una carriera con molti alti e qualche basso, che lo rese un personaggio iconico dei film d'azione e uno dei protagonisti più amati di sempre delle serie TV, con Walker, Texas Ranger, che consolidò la sua immagine di eroe giusto e inflessibile.

La sua trasformazione in meme fu opera dell'allora studente statunitense Ian Spector che nel 2005 lanciò i "Chuck Norris facts", una raccolta di fatti iperbolici attribuiti all'attore, sul modello di quanto fatto in precedenza con Vin Diesel. A differenza di quelli di Diesel, i facts di Norris presero piede e si diffusero rapidamente nel web, diventando un fenomeno virale, probabilmente uno dei più noti di sempre.

Con anni, Norris era diventato un vero e proprio marchio, molto presente anche nella cultura videoludica, tra giochi ispirati alle sue pellicole e alla sua figura, e altri in cui è stato coinvolto direttamente, il più recente dei quali è l'action Crime Boss: Rockay City, ambientato negli anni '90, in cui ha anche doppiato il suo personaggio.