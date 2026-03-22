Hell Galaxy aggiornato alla versione 0.9, con tante novità

Lo studio di sviluppo Italian Games Factory ha annunciato il lancio della versione 0.9 dello sparatutto spaziale Hell Galaxy , disponibile in Accesso Anticipato su PC, che stando a quanto comunicato rappresenta un momento fondamentale nello sviluppo del gioco, introducendo una serie di miglioramenti pensati per rendere l'esperienza complessiva più fluida, accessibile e appagante.

Le novità

Una delle novità principali riguarda il sistema di mining, completamente rivisto: oltre a un restyling estetico delle risorse, queste sono state ridistribuite nell'ambiente per incentivare l'esplorazione e renderla più coinvolgente. È stata inoltre migliorata la raccolta di materiali, con dei feedback che dovrebbero renderla più soddisfacente e "avvincente".

Anche il sistema di salvataggio è stato reso più solido, con l'introduzione di strumenti come il retracking, che permettono al giocatore di avere maggiore controllo sul flusso delle quest e di viverle in modo più lineare e piacevole. In parallelo, è stato potenziato il feedback legato alle missioni, per un miglioramento complessivo dell'organizzazione delle attività disponibili.

Trattandosi di un aggiornamento importante, gli sviluppatori segnalano la possibile presenza di qualche instabilità residua, pur assicurando che il lavoro di ottimizzazione continuerà anche grazie ai feedback della community.

Guardando al futuro, la versione 0.9 rappresenta anche una base tecnica su cui costruire i prossimi aggiornamenti. In particolare, permetterà di espandere il sistema di personalizzazione con più moduli e opzioni, aprendo la strada a meccaniche di gioco più complesse, combattimenti più strategici e un'esplorazione ancora più accessibile e appagante.

Attualmente, la versione finale di Hell Galaxy non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma potete acquistarlo su Steam per soli 13,99 euro, in occasione dei saldi primaverili.