Il trailer di Fortnite x Il Trono di Spade ha anche le musiche della serie TV

A breve distanza dall'annuncio di Epic Games è arrivato il trailer di Fortnite x Il Trono di Spade, che mostra in azione i tre personaggi della serie televisiva prodotta da HBO all'interno del battle royale, accompagnati dalle musiche dello show.
Come già riportato, il pacchetto introduce Jon Snow, Daenerys Targaryen e il temibile Re della Notte, il cui debutto coincide con il lancio del Capitolo 7 - Stagione 2: Scontro Finale, un nuovo evento che promette scontri ancora più intensi e un ritorno di elementi centrali nella narrazione stagionale.
Probabilmente non si tratta di una coincidenza, se consideriamo che la nuova stagione vede la presenza di un vasto scenario innevato e pone grande enfasi sulle battaglie tra fazioni: un contesto perfetto per ospitare figure simboliche come Jon Snow, Daenerys e il Night King.
Il crossover conferma ancora una volta la straordinaria longevità e rilevanza del franchise nato dalla penna di George R. R. Martin, che continua a essere al centro della cultura pop, complice anche l'interesse per nuovi progetti legati al brand.
Bundle e prezzi
Rispetto al reveal della collaborazione tra Fortnite e Il Trono di Spade, con l'arrivo del trailer ufficiale sono spuntati anche i dettagli relativi ai prezzi delle skin di Jon Snow, Daenerys Targaryen e il Re della Notte, che possono essere acquistate nel Negozio.
Ebbene, il Bundle Ghiaccio e Fuoco, che include tutti e tre i personaggi e i relativi accessori, è disponibile in promozione a 4.000 V-Bucks (circa 36,49€), ma è possibile comprare le singole skin a 1.800 V-Bucks (circa 22,49€) l'una.