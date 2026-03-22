Il trailer di Fortnite x Il Trono di Spade ha anche le musiche della serie TV

Probabilmente non si tratta di una coincidenza, se consideriamo che la nuova stagione vede la presenza di un vasto scenario innevato e pone grande enfasi sulle battaglie tra fazioni: un contesto perfetto per ospitare figure simboliche come Jon Snow, Daenerys e il Night King.

Come già riportato, il pacchetto introduce Jon Snow, Daenerys Targaryen e il temibile Re della Notte , il cui debutto coincide con il lancio del Capitolo 7 - Stagione 2: Scontro Finale, un nuovo evento che promette scontri ancora più intensi e un ritorno di elementi centrali nella narrazione stagionale.

Bundle e prezzi

Rispetto al reveal della collaborazione tra Fortnite e Il Trono di Spade, con l'arrivo del trailer ufficiale sono spuntati anche i dettagli relativi ai prezzi delle skin di Jon Snow, Daenerys Targaryen e il Re della Notte, che possono essere acquistate nel Negozio.

Ebbene, il Bundle Ghiaccio e Fuoco, che include tutti e tre i personaggi e i relativi accessori, è disponibile in promozione a 4.000 V-Bucks (circa 36,49€), ma è possibile comprare le singole skin a 1.800 V-Bucks (circa 22,49€) l'una.