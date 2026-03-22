Il prossimo aggiornamento di contenuti di Minecraft promette tanto caos

Durante il recente evento Minecraft Live, la software house Mojang Studios ha presentato il prossimo aggiornamento di contenuti di Minecraft , intitolato " Chaos Cubed ". Sebbene non abbia ancora una data di uscita ufficiale, promette di introdurre delle meccaniche davvero interessanti e nuove, che vanno oltre l'aggiunta di qualche oggetto o di qualche creatura.

I nuovi contenuti

Elemento centrale dell'update è il "Sulfur Cube", una creatura/blocco dalle proprietà dinamiche: la sua fisica e il suo comportamento cambiano in base ai materiali che assorbe. I dettagli di come funzionerà non sono stati ancora chiariti, ma sulla carta si tratta di un'aggiunta davvero interessante.

L'idea è quella di introdurre un elemento caotico nel gameplay: il cubo potrebbe trasformarsi, ad esempio, in una struttura solida se nutrito con legno, oppure diventare elastico e rimbalzante con materiali come lo slime. Il giocatore potrà nutrirlo manualmente oppure lasciargli assorbire elementi autonomamente, purché si trovino nelle vicinanze.

Questi cubi si troveranno nelle nuove Sulfur Caves, degli ambienti sotterranei generabili in diversi biomi dell'Overworld. Saranno caverne ricche di pozze di zolfo e di nuovi blocchi da estrarre. Restarci troppo, causerà l'effetto negativo "tossico", non ben illustrato. Considerando il nome, però, non c'è da attendersi niente di buono.

L'aggiornamento introdurrà anche dei nuovi materiali, come i blocchi di zolfo e cinabro, disponibili in diverse varianti (grezzi, a mattoni, cesellati e levigati), pensati per la costruzione.

Durante lo stesso evento, Mojang ha annunciato l'apertura di un'area tematica a tema Minecraft nel 2027 e ha svelato Minecraft Dungeons 2.