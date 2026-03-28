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Pokémon GO potrebbe ricevere un oggetto per catturare Pokémon automaticamente

Se non avete sempre tempo di catturare Pokémon tutto il giorno sul vostro smartphone, sappiate che GO potrebbe introdurre presto un nuovo oggetto che permette di catturare le creature in automatico.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/03/2026
Dei Pokémon in Pokémon GO
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I giocatori di Pokémon GO sanno bene che per avere la meglio c'è bisogno di catturare tanti Pokémon, allenarli e completare sfide. Non sempre però si ha il tempo di star dietro a questo tipo di impegno. Chi lo vive in questo modo, sarà quindi felice di sapere che i dataminer hanno trovato un nuovo oggetto nel gioco che pare permettere di catturare creature in automatico, semplificandosi così la vita.

Il dubbio però è capire esattamente in che modo gli autori vorranno monetizzare il tutto.

Cosa è stato scoperto dai dataminer di Pokémon GO

Ovviamente si tratta di un rumor, per il momento, non di informazioni ufficiali e anche ammesso che quanto scovato sia corretto, è possibile che qualcosa cambi prima dell'ufficializzazione di questo nuovo contenuto.

La fonte è PokeMiners, che ha scovato l'esistenza di un nuovo "Explorer Gadget" durante un datamining di Pokémon GO. I giocatori, ricordiamo, possono già usare oggetti come Go Plus, un accessorio fisico, per automatizzare certe azioni nel gioco, ma questo nuovo gadget sarebbe uno strumento puramente digitale in-game, senza necessità di periferiche aggiuntive. L'effetto sarebbe il lancio automatico di Sfere Poké e l'accesso ai Pokéstop nelle vicinanze.

Pokémon Champions permetterà di usare solo creature completamente evolute Pokémon Champions permetterà di usare solo creature completamente evolute

Il dubbio, come detto, è in che modo gli autori vogliano monetizzare qualcosa di così utile. Potrebbe essere uno strumento da acquistare una sola volta, ma è più credibile che il team opti per un abbonamento. Quanto sarebbero disposti a pagare i giocatori per qualcosa del genere? Fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, si tratta però solo di speculazioni.

Se vi piace giocare nel competitivo, vi ricordiamo che è in arrivo Pokémon Champions e che lo abbiamo provato.

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