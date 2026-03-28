Pokémon GO potrebbe ricevere un oggetto per catturare Pokémon automaticamente

I giocatori di Pokémon GO sanno bene che per avere la meglio c'è bisogno di catturare tanti Pokémon, allenarli e completare sfide. Non sempre però si ha il tempo di star dietro a questo tipo di impegno. Chi lo vive in questo modo, sarà quindi felice di sapere che i dataminer hanno trovato un nuovo oggetto nel gioco che pare permettere di catturare creature in automatico , semplificandosi così la vita.

Cosa è stato scoperto dai dataminer di Pokémon GO

Ovviamente si tratta di un rumor, per il momento, non di informazioni ufficiali e anche ammesso che quanto scovato sia corretto, è possibile che qualcosa cambi prima dell'ufficializzazione di questo nuovo contenuto.

La fonte è PokeMiners, che ha scovato l'esistenza di un nuovo "Explorer Gadget" durante un datamining di Pokémon GO. I giocatori, ricordiamo, possono già usare oggetti come Go Plus, un accessorio fisico, per automatizzare certe azioni nel gioco, ma questo nuovo gadget sarebbe uno strumento puramente digitale in-game, senza necessità di periferiche aggiuntive. L'effetto sarebbe il lancio automatico di Sfere Poké e l'accesso ai Pokéstop nelle vicinanze.

Il dubbio, come detto, è in che modo gli autori vogliano monetizzare qualcosa di così utile. Potrebbe essere uno strumento da acquistare una sola volta, ma è più credibile che il team opti per un abbonamento. Quanto sarebbero disposti a pagare i giocatori per qualcosa del genere? Fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, si tratta però solo di speculazioni.

Se vi piace giocare nel competitivo, vi ricordiamo che è in arrivo Pokémon Champions e che lo abbiamo provato.