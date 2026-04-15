Minecraft Deluxe Collection in sconto su Instant Gaming, bundle ricchissimo sotto i 30€

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Minecraft: Java & Bedrock Edition Deluxe Collection per PC, proposta a 21,49€ (IVA esclusa) invece dei 40€ di listino, con uno sconto del 46% . Il codice è riscattabile tramite Microsoft Store e consente di accedere a entrambe le edizioni del gioco. Dopo l'acquisto, il download è immediato e il contenuto viene associato direttamente all'account. Si tratta di una delle configurazioni più complete disponibili per Minecraft, pensata per offrire la massima flessibilità tra piattaforme e modalità di gioco. La potete acquistare cliccando sul box qua sopra oppure qui per il link diretto .

Due versioni, un solo pacchetto

La Deluxe Collection include sia la versione Java sia quella Bedrock. La prima è storicamente legata alla community PC e al mondo delle mod, mentre la seconda è più accessibile e compatibile con il cross-play su più dispositivi. Questa doppia natura permette di scegliere liberamente come giocare, passando da un'esperienza più aperta e personalizzabile a una più immediata e condivisa.

Oltre al gioco base, la Deluxe Collection aggiunge contenuti aggiuntivi come skin pack, mondi e bonus digitali pensati per ampliare l'esperienza fin da subito. Nel complesso, il prezzo attuale rende questa versione particolarmente interessante per chi vuole entrare nell'universo Minecraft con tutto il necessario, evitando acquisti separati e sfruttando uno sconto consistente su un bundle completo. Qui la nostra prova dell'aggiornamento RTX.