Marathon riceve il grosso aggiornamento 1.0.6 che porta diversi cambiamenti al gameplay

Un'evidente spinta verso la collaborazione tra giocatori

C.A.R.R.I. collega CyberAcme al sistema di gioco, con rilevazioni che vengono trasmesse ai giocatori attraverso ONI, il personaggio controllato dall'IA che fornisce gli elementi narrativi di Marathon.

Con questo nuovo sistema, i Runner in solitaria e le squadre vengono ricompensati per aver completato i contratti e aver effettuato l'estrazione insieme, anche con giocatori al di fuori della propria squadra.

Le ricompense sono composte da un nuovo materiale chiamato CyberAcme Commendations e vengono assegnati encomi extra se si effettua l'estrazione con giocatori al di fuori della propria squadra.

Questi materiali vengono utilizzati per ottenere Salvage Crates (per oggetti di recupero casuali) o Reputation Packs (per aumentare i livelli con le fazioni).

Tra le altre novità, i nuovi Mercy Kit consentono di rianimare altri giocatori a terra, cosa che rappresenta una novità importante nella dinamica del gioco e nel meta generale. Inoltre è stato ridotto il danno del Bully SMG e aggiunti nuovi equipaggiamenti da trovare nel gioco.

Tra le altre aggiunte si segnala inoltre la possibilità di restare insieme ad altri giocatori alla fine di una partita, dopo aver fatto fronte comune, viene incrementata l'esperienza Runner e la reputazione fazione guadagnata da giocatori in singolo e incrementata anche la reputazione dai contratti per tutti i giocatori.

L'opzione Perimeter (Beginner) è ora soltanto per giocatore singolo e disponibile fino al livello 12, con cinque nuovi contratti disponibili al di sotto di tale livello. Nuove sfide Pacesetter Codex vengono messe a disposizione sempre per stimolare il gameplay collaborativo tra giocatori.

È stato migliorato l'audio per quanto riguarda il discernimento del rumore dei passi dei giocatori a corto e medio raggio e sono stati migliorati diversi altri aspetti tecnici, potete trovare le note complete della patch 1.0.6 a questo indirizzo sul sito ufficiale Bungie.