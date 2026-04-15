I server di Book of Travels stanno per chiudere: diventa un gioco single player offline, dal prezzo bassissimo

Book of Travels sta per giungere al capolinea, almeno nella sua versione online, perché il suo mondo non scomparirà. Lo studio di sviluppo Might and Delight ha rotto un lungo periodo di silenzio annunciando una decisione drastica per il suo peculiare e ambizioso gioco di ruolo: il titolo abbandonerà definitivamente la sua natura multigiocatore online per trasformarsi in un'esperienza offline per giocatore singolo . I server verranno chiusi ufficialmente il 31 luglio 2026. Si tratta di una decisione attesa, considerando le difficoltà avute .

Svolta radicale

In un messaggio colmo di rammarico, gli sviluppatori si sono scusati per la mancanza di comunicazioni degli ultimi tempi, ammettendo con grande onestà di aver avuto delle difficoltà: "Abbiamo affrontato più di quanto potessimo gestire" ha confessato il team, riconoscendo di non avere la capacità produttiva necessaria per mantenere vivo un progetto del genere. "Per noi era davvero il progetto della vita. Tuttavia, le fondamenta stesse su cui il gioco è stato costruito si sono rivelate insostenibili".

Book of Travels è un gioco affascinante

Gli sviluppatori hanno spiegato che, nonostante gli innumerevoli tentativi, le patch e le soluzioni alternative implementate nell'ultimo anno, i problemi strutturali si sono dimostrati impossibili da risolvere in via definitiva, tanto da spingere a ripensare l'intero progetto.

Ecco, in sintesi, cosa comporterà questo cambiamento:

Offline immediato e ribilanciamento: Con la patch rilasciata in queste ore, il gioco è già fruibile interamente offline. Le meccaniche sono state ricalibrate per adattarsi a chi esplorerà il mondo nei panni di un "viandante solitario".

Salvataggio dei personaggi: Poiché i dati sono attualmente conservati online, i giocatori dovranno scaricare manualmente i propri personaggi tramite il menu principale prima della chiusura dei server del luglio 2026, altrimenti andranno persi per sempre.

Taglio del prezzo: A fronte dei cambiamenti, il costo del gioco crolla drasticamente, passando dai 29,99 euro originali ad appena 4,99 euro.

Addio all'Accesso Anticipato: Poiché lo sviluppo attivo del titolo cesserà, Book of Travels perderà a breve l'etichetta di "Early Access" sulla piattaforma Steam.

C'è però una luce in fondo al tunnel per gli appassionati più irriducibili. Might and Delight ha deciso di aprire totalmente il gioco al supporto delle mod. Gli sviluppatori collaboreranno per quanto possibile con la community, inaugurando anche un canale Discord dedicato per fornire assistenza tecnica ai modder. "Braided Shore è stato costruito con amore e vogliamo affidarlo nelle mani di coloro che lo amano di più", ha dichiarato lo studio con un pizzico di commozione.

Se vi interessa, lo trovate su Steam già con il nuovo prezzo.