Il prossimo gioco Rockstar Games dopo GTA 6 non richiederà altri otto anni di attesa

Secondo Hooker, però, GTA 6 rappresenterà un'eccezione, e non la regola. Infatti, lo sviluppatore afferma che la base tecnologica costruita per il nuovo capitolo di svolta rappresenta un punto di svolta e una base su cui verranno realizzati i prossimi giochi , riducendo di conseguenza i tempi di sviluppo.

Quando GTA 6 arriverà nei negozi il prossimo 19 novembre, saranno passati ben otto anni dal precedente gioco di Rockstar Games, ovvero Red Dead Redemption 2 , pubblicato su PS4 e Xbox One nell'ottobre del 2018. Partendo da questa premessa e considerando l'aumento dei costi e dei tempi di sviluppo medi dei giochi tripla A, non sarebbe esagerato stimare l'uscita del prossimo gioco dopo il 2030.

Rockstar Games assicura che il prossimo grande progetto dello studio non avrà tempi di sviluppo biblici paragonabili a quelli di GTA 6 . In un'intervista concessa a Bloomberg, i responsabili del team, Phil Hooker e Aaron Garbut, hanno spiegato che il lavoro svolto negli ultimi anni, sia sul fronte tecnologico che su quello organizzativo, permetterà di accelerare sensibilmente la produzione del prossimo titolo della casa.

GTA 6 rappresenta la base tecnologica dei prossimi giochi di Rockstar Games

"Il motore, gli strumenti e il team che abbiamo assemblato ci permetteranno di muoverci più rapidamente. Sono fiducioso che potremo costruire su quanto fatto, andando più "in orizzontale" che "in verticale" per creare contenuti sempre più coinvolgenti, ha detto Hooker.

Garbut ha aggiunto che il nuovo Grand Theft Auto ha richiesto una revisione profonda delle fondamenta tecniche di Rockstar Games, ma che ora questa fase è conclusa: "Abbiamo cambiato molte cose alla radice. Ma ormai è tutto fatto, e non ripartiremo da capo di nuovo."

Ad esempio, Bloomberg fa notare come GTA Vice City sia uscito un solo anno dopo GTA 3, proprio grazie alla possibilità di usare la base tecnologica di quest'ultimo. Chiaramente difficilmente rivedremo tempistiche simili oggi, ma il concetto alla base è lo stesso: con le fondamenta già pronte, i tempi di sviluppo si accorciano.

Nel resto dell'intervista, Garbut definisce GTA 6 come "il culmine di tutto ciò che Rockstar ha imparato in trent'anni", grazie anche alla presenza di veterani che lavorano insieme da decenni. "Gli ultimi 30 anni sono stati una pratica per arrivare fin qui", ha spiegato. "C'è una comprensione condivisa, una conoscenza comune, una sorta di scorciatoia nelle decisioni."