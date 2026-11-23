Un utente ha scoperto easter egg di GTA 6 vi manda nella Vice City di Tommy Vercetti attraverso un vero e proprio portale che conduce in una versione della città risalente a oltre vent'anni fa e segna il ritorno di alcuni personaggi iconici della serie targata Rockstar Games.
Ci sono voluti tre giorni per risolvere l'enigma: il giocatore in questione si è ritrovato all'interno di una centrale elettrica apparentemente anonima, ma sulle pareti dell'edificio ha notato alcune lettere e ha pensato potesse trattarsi appunto di un puzzle, di un messaggio sparso fra quello e altri impianti sparsi all'interno della mappa.
Mettendo insieme i caratteri raccolti, l'utente ha scoperto la frase "Life is passing me by", che corrisponde a un codice cheat del primo Grand Theft Auto: Vice City. Un ulteriore indizio è arrivato da un poster all'interno di una sottostazione elettrica, raffigurante un controller PlayStation e la scritta "Lose track of time".
Per risolvere l'enigma è stato necessario visitare in un preciso ordine (e senza sfruttare il viaggio rapido) dodici diverse sottostazioni elettriche, interagendo con pulsanti e leve per inserire il codice originale: ogni lettera presente sulle pareti corrispondeva a un tasto del controller PlayStation.
Un viaggio nel passato
Mentre le stime sulle vendite iniziali di GTA 6 si spingono molto oltre i dati ufficiali, spuntano con sempre maggior frequenza testimonianze relative a quanto ci sia ancora da scoprire fra le strade di Leonida, fra segreti ed easter egg.
In questo caso, completata la sequenza, il giocatore ha ricevuto un messaggio che gli chiedeva di raggiungere un'altra centrale elettrica fra le 19.00 e le 6.00. Così, giunto sul luogo all'orario indicato, ha trovato ad attenderlo un portale che gli ha permesso di viaggiare indietro nel tempo.
È qui che GTA 6 ha riservato la sorpresa più grande: il giocatore si è ritrovato nella Vice City originale, ricreata con la grafica del gioco del 2002, e ha potuto interagire con personaggi come Kent Paul prima di essere proiettato nuovamente nel "presente".
Il premio per aver risolto questo intricatissimo enigma? La moto e la camicia di Tommy Vercetti, come si può vedere nella sequenza qui sopra che ritrae Jason mentre indossa quelle iconiche fantasie caraibiche.