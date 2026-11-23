Un utente ha scoperto easter egg di GTA 6 vi manda nella Vice City di Tommy Vercetti attraverso un vero e proprio portale che conduce in una versione della città risalente a oltre vent'anni fa e segna il ritorno di alcuni personaggi iconici della serie targata Rockstar Games.

Ci sono voluti tre giorni per risolvere l'enigma: il giocatore in questione si è ritrovato all'interno di una centrale elettrica apparentemente anonima, ma sulle pareti dell'edificio ha notato alcune lettere e ha pensato potesse trattarsi appunto di un puzzle, di un messaggio sparso fra quello e altri impianti sparsi all'interno della mappa.

Mettendo insieme i caratteri raccolti, l'utente ha scoperto la frase "Life is passing me by", che corrisponde a un codice cheat del primo Grand Theft Auto: Vice City. Un ulteriore indizio è arrivato da un poster all'interno di una sottostazione elettrica, raffigurante un controller PlayStation e la scritta "Lose track of time".

Per risolvere l'enigma è stato necessario visitare in un preciso ordine (e senza sfruttare il viaggio rapido) dodici diverse sottostazioni elettriche, interagendo con pulsanti e leve per inserire il codice originale: ogni lettera presente sulle pareti corrispondeva a un tasto del controller PlayStation.