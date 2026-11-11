PlayStation Plus: attenzione a scaricare uno dei nuovi giochi, se vi trovate in un caso particolare

Con l'arrivo dei nuovi titoli annunciati per PlayStation Plus Extra e Premium riemerge anche un annoso problema che PlayStation Store si porta dietro ormai da anni e che non sembra risolvibile a questo punto in maniera definitiva, costringendo anche in questo caso alcuni utenti ad aspettare a effettuare il download di uno dei giochi, nel caso in cui si trovino in una particolare situazione.
Il gioco in questione è Hell Let Loose, e la situazione che costringe ad effettuare il download con cautela è se l'utente ha già scaricato il gioco in precedenza come parte dell'offerta di PlayStation Plus Essential, visto che il download della versione per Plus Extra può sovrascrivere la licenza precedente.
Hell Let Loose era stato offerto nell'ottobre 2021 come uno dei giochi gratuiti di PlayStation Plus Essential e viene riproposto questo mese nei giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di novembre, ma si porta dietro l'ormai classico problema delle licenze di PS Store.
La licenza Essential potrebbe essere sovrascritta
Se si è già scaricato in precedenza Hell Let Loose come gioco gratuito di PlayStation Plus Essential e per qualche motivo si è poi disinstallato, il consiglio è di evitare di effettuare il download dal link dei giochi per PlayStation Plus Extra e Premium.
Nel caso si effettui questa operazione, infatti, la licenza di PS Plus Extra, sovrascrivendo la vecchia, renderebbe il gioco disponibile solo finché dura l'abbonamento Extra, rappresentando dunque uno svantaggio rispetto alla licenza Essential, che richiede l'abbonamento meno costoso.
Purtroppo, PlayStation Store sembra esser ancora legato al macchinoso sistema delle licenze differenziate per ogni diversa distribuzione di uno stesso gioco, per cui uno stesso titolo può presentarsi con vere e proprie SKU differenti e con possibilità di accesso diverse.
Un problema insito nell'organizzazione di PlayStation Store
La stessa situazione è capitata già diverse volte in passato, anche con i titoli che erano stati offerti attraverso PlayStation Plus Collection.
Sony solitamente risolve la questione con aggiornamenti ad hoc, ma per evitare problemi potrebbe essere opportuno attendere prima di effettuare il download oppure non eseguirlo attraverso i canali Extra e Premium.
Tutto questo in attesa di una soluzione definitiva che si spera possa arrivare nel prossimo futuro, magari un sistema simile allo Smart Delivery utilizzato da Microsoft su Xbox Store, il cui senso effettivo si è scoperto solo in seguito, proprio di fronte a casi come questo.
Nei giorni scorsi abbiamo visto l'arrivo di nuovi vantaggi per PlayStation Plus almeno all'estero, ma che non hanno convinto molti abbonati.