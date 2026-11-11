PlayStation Plus: attenzione a scaricare uno dei nuovi giochi, se vi trovate in un caso particolare

Con l'arrivo dei nuovi titoli annunciati per PlayStation Plus Extra e Premium riemerge anche un annoso problema che PlayStation Store si porta dietro ormai da anni e che non sembra risolvibile a questo punto in maniera definitiva, costringendo anche in questo caso alcuni utenti ad aspettare a effettuare il download di uno dei giochi, nel caso in cui si trovino in una particolare situazione.

Il gioco in questione è Hell Let Loose, e la situazione che costringe ad effettuare il download con cautela è se l'utente ha già scaricato il gioco in precedenza come parte dell'offerta di PlayStation Plus Essential, visto che il download della versione per Plus Extra può sovrascrivere la licenza precedente.

Hell Let Loose era stato offerto nell'ottobre 2021 come uno dei giochi gratuiti di PlayStation Plus Essential e viene riproposto questo mese nei giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di novembre, ma si porta dietro l'ormai classico problema delle licenze di PS Store.