Katsuhiro Harada senza filtri su Xbox Series S: "Vorrei non fosse mai uscita", il botta e risposta con CD Projekt Red

L'episodio si è verificato durante un panel moderato dall' ex presidente di Sony Shuhei Yoshida , che vedeva sul palco figure di spicco dello sviluppo internazionale: DongKi Lee (CTO di Shift Up, autori di Stellar Blade), Kazutaka Kodaka (CEO di Too Kyo Games e creatore di Danganronpa), Paweł Sasko (Associate Game Director di CD Projekt Red per Cyberpunk 2077) e Tynan Sylvester (CEO di Ludeon Studios, creatori di Rimworld). Chiamato a esprimersi sui vantaggi dello sviluppo su console, Harada ha inizialmente lodato la stabilità delle piattaforme fisse per i tornei e la scena esport dei picchiaduro, per poi cogliere l'occasione e cambiare radicalmente registro.

Noto da sempre nell'industria dei videogiochi per la sua proverbiale schiettezza e per non mandarle a dire, Katsuhiro Harada è tornato a far discutere la community globale. L'ex director della serie Tekken, oggi alla guida della neonata VS Studio, si è reso protagonista di un duro affondo contro Xbox Series S nel corso della Console Game Developers Conference 2026 tenutasi in Corea del Sud, pronunciando parole al vetriolo proprio sotto gli occhi di un esponente di punta della divisione gaming di Microsoft.

"Xbox Series S fa schifo": il confronto tra Harada e Paweł Sasko

Come riportato dalla testata Inven Global, Harada non ha esitato a interpellare direttamente la platea e i colleghi presenti sul palco: "Detto questo, c'è una cosa che voglio davvero dire ora che ho la parola. Dato che oggi tra il pubblico è presente un alto funzionario di Xbox, vorrei sinceramente che un hardware come Xbox Series S non fosse mai stato rilasciato."

Rivolgendosi subito dopo a Paweł Sasko, Harada ha domandato provocatoriamente se anche il team di CD Projekt Red non si sentisse intimamente frustrato dai limiti tecnici della console economica. Dopo essere scoppiato a ridere, Sasko ha provato a smorzare i toni con una risposta diplomatica, spiegando che l'hardware "ci pone costantemente di fronte a nuove sfide e ci costringe a ottimizzare il codice in modo estremamente pulito".

Harada

Una replica elegante che Harada ha subito decostruito con la sua consueta ironia: "Hai appena usato una formula molto educata ed elegante per dire che 'Xbox Series S fa schifo', non è vero? La memoria ridotta è senz'altro un problema, ma la parte più difficile è che si tratta di un dispositivo fin troppo simile a Series X pur offrendo prestazioni goffamente inferiori. Quando effettuiamo un porting su Switch 2, gli sviluppatori possono impostare la mente pensando: 'Switch 2 è una macchina a sé stante per i fan Nintendo!'. Con Xbox, invece, dopo aver dato il massimo per offrire la migliore resa possibile, sembra di dover fare del lavoro extra per un figlio un po' più debole."

Harada ha poi posto l'accento sulla risposta del mercato, lamentando come il pubblico finisca spesso per prendersela con i programmatori anziché con il produttore dell'hardware:

"Inoltre, in mercati chiave come gli Stati Uniti gli utenti su Series S superano quelli su Series X, quindi non possiamo assolutamente permetterci scorciatoie o tagli superficiali. Eppure, dopo il lancio, sono proprio i possessori di Series S a rivolgere le loro lamentele a noi sviluppatori invece che a Microsoft, domandando: 'Perché la risoluzione delle texture è più bassa soltanto su Series S?'."