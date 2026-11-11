Microsoft migliora le prestazioni di ROG Xbox Ally X grazie alla tecnologia Auto SR

La tecnologia Auto SR di Microsoft (Automatic Super Resolution) è ufficialmente disponibile su ROG Xbox Ally X e ROG Xbox Ally X20, oltre che su alcuni PC Copilot+ dotati di processori AMD Ryzen compatibili. Ciò significa che la tecnologia è uscita dalla fase di anteprima e può ora essere utilizzata anche in modalità portatile, senza bisogno di collegare il dispositivo a un alimentatore. Tra le novità troviamo inoltre il supporto ai giochi con risoluzione nativa di 1080p, che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Cos’è Auto SR e come funziona Ad annunciare queste novità è stata proprio Microsoft, che ha illustrato le principali funzionalità introdotte con il nuovo aggiornamento. Si tratta di una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, per certi versi simile a soluzioni come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD. Il suo obiettivo è migliorare la qualità visiva dei giochi e ottimizzare le prestazioni, aumentando il numero di fotogrammi al secondo. Confronto tra Auto SR in modalità Qualità e modalità Performance In questo modo è possibile ottenere un'esperienza di gioco più fluida, anche sui dispositivi portatili. Durante la fase di anteprima, Auto SR funzionava esclusivamente in modalità dock, mentre adesso è possibile sfruttarla anche utilizzando lo schermo integrato della console e affidandosi esclusivamente alla batteria.