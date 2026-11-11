Microsoft migliora le prestazioni di ROG Xbox Ally X grazie alla tecnologia Auto SR

La tecnologia Auto SR di Microsoft (Automatic Super Resolution) è ufficialmente disponibile su ROG Xbox Ally X e ROG Xbox Ally X20, oltre che su alcuni PC Copilot+ dotati di processori AMD Ryzen compatibili. Ciò significa che la tecnologia è uscita dalla fase di anteprima e può ora essere utilizzata anche in modalità portatile, senza bisogno di collegare il dispositivo a un alimentatore. Tra le novità troviamo inoltre il supporto ai giochi con risoluzione nativa di 1080p, che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo.
Cos’è Auto SR e come funziona
Ad annunciare queste novità è stata proprio Microsoft, che ha illustrato le principali funzionalità introdotte con il nuovo aggiornamento. Si tratta di una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, per certi versi simile a soluzioni come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD. Il suo obiettivo è migliorare la qualità visiva dei giochi e ottimizzare le prestazioni, aumentando il numero di fotogrammi al secondo.
In questo modo è possibile ottenere un'esperienza di gioco più fluida, anche sui dispositivi portatili. Durante la fase di anteprima, Auto SR funzionava esclusivamente in modalità dock, mentre adesso è possibile sfruttarla anche utilizzando lo schermo integrato della console e affidandosi esclusivamente alla batteria.
In arrivo una nuova modalità fino a 120 FPS
Come anticipato, il supporto ai giochi con risoluzione nativa di 1080p in modalità portatile è già disponibile. Tra le altre novità troviamo però anche la compatibilità con Auto HDR e una nuova modalità chiamata "Performance", progettata per Auto SR e capace di raggiungere fino a 120 FPS. In precedenza, infatti, la tecnologia si fermava a circa 60-75 FPS, mentre il nuovo profilo permette di aumentare sensibilmente questo limite, offrendo una maggiore fluidità soprattutto nei giochi più frenetici e competitivi.
Va precisato, tuttavia, che queste due funzionalità verranno distribuite gradualmente attraverso gli aggiornamenti di Windows. La configurazione a 1080p in modalità portatile potrebbe non garantire prestazioni ottimali come quelle ottenibili con altre impostazioni, ma Microsoft assicura che sarà comunque possibile notare miglioramenti nella qualità visiva, soprattutto nei titoli più datati.