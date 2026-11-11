Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and The Chosen Isle catturerà la vera essenza della serie

Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Wright Flyer Studios , studio nipponico già noto nell'ambito delle produzioni mobile per opere di spessore narrativo e artistico come Another Eden e Heaven Burns Red.

Nel corso degli ultimi quarant'anni, la leggendaria saga creata da Yuji Horii ha accompagnato intere generazioni di videogiocatori attraverso innumerevoli viaggi ed epopee fantastiche. Il prossimo anno, l'universo del franchise si espanderà ulteriormente con una nuova produzione espressamente pensata per i dispositivi mobile: come già segnalato, Square Enix ha infatti annunciato Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and The Chosen Isle , titolo in arrivo su piattaforme smartphone che punta a riscoprire lo spirito più puro dei classici giochi di ruolo giapponesi vecchia scuola.

La benedizione di Yuji Horii: il ritorno all'essenza di Dragon Quest

A ribadire la natura atipica del progetto rispetto alle precedenti sortite mobile del brand è stato lo stesso creatore della serie, Yuji Horii, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per la direzione intrapresa dal team di sviluppo. Horii ha spiegato che l'inclusione esplicita della dicitura "RPG" nel titolo ufficiale è una dichiarazione d'intenti volta a rassicurare gli appassionati storici:

"L'obiettivo del gioco è catturare quell'inconfondibile sensazione tipica di Dragon Quest che scaturisce dall'esplorare le città, fare la conoscenza di nuovi alleati, migliorare l'equipaggiamento e diventare costantemente più forti passo dopo passo. È proprio per questo motivo che abbiamo voluto inserire la parola 'RPG' nel nome."

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Horii ha poi sintetizzato lo spirito dell'opera definendola senza mezzi termini come "la stessa avventura classica di sempre, ma portata direttamente sul vostro smartphone", promettendo un'esperienza fedele ai canoni intramontabili che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo.