Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and The Chosen Isle catturerà la vera essenza della serie

Nel corso degli ultimi quarant'anni, la leggendaria saga creata da Yuji Horii ha accompagnato intere generazioni di videogiocatori attraverso innumerevoli viaggi ed epopee fantastiche. Il prossimo anno, l'universo del franchise si espanderà ulteriormente con una nuova produzione espressamente pensata per i dispositivi mobile: come già segnalato, Square Enix ha infatti annunciato Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and The Chosen Isle, titolo in arrivo su piattaforme smartphone che punta a riscoprire lo spirito più puro dei classici giochi di ruolo giapponesi vecchia scuola.
Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Wright Flyer Studios, studio nipponico già noto nell'ambito delle produzioni mobile per opere di spessore narrativo e artistico come Another Eden e Heaven Burns Red.
Ricostruire Yyghaven tra battaglie a turni, esplorazione e quartier generale
Allontanandosi dalle derive commerciali più diffuse nel segmento smartphone, l'opera si presenta con l'impianto strutturale di un tradizionale JRPG a turni. La premessa narrativa vede i protagonisti ricevere l'incarico sacro dalla dea Belusha, la quale affida al giocatore il ramo di un albero benedetto: da questo evento prenderà il via una missione volta a ricostruire la regione di Yyghaven, esplorando vaste lande selvagge e affrontando minacce di ogni genere.
Le dinamiche di gioco poggiano su diversi elementi caratteristici:
- Combattimenti classici: Centinaia di battaglie a turni alla guida di un party affiatato, con un sistema di progressione incentrato sul potenziamento costante di abilità e poteri speciali.
- Gestione della base e crafting: La costruzione e lo sviluppo di un rifugio sicuro, dove sarà possibile forgiare armi e cucinare piatti corroboranti utilizzando le risorse e gli ingredienti raccolti nell'overworld.
- Personaggi di supporto: Dal primo trailer promozionale emergono già le figure di Theodore ed Etica, indicati come i due comprimari principali che affiancheranno il protagonista durante il viaggio.
La benedizione di Yuji Horii: il ritorno all'essenza di Dragon Quest
A ribadire la natura atipica del progetto rispetto alle precedenti sortite mobile del brand è stato lo stesso creatore della serie, Yuji Horii, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per la direzione intrapresa dal team di sviluppo. Horii ha spiegato che l'inclusione esplicita della dicitura "RPG" nel titolo ufficiale è una dichiarazione d'intenti volta a rassicurare gli appassionati storici:
"L'obiettivo del gioco è catturare quell'inconfondibile sensazione tipica di Dragon Quest che scaturisce dall'esplorare le città, fare la conoscenza di nuovi alleati, migliorare l'equipaggiamento e diventare costantemente più forti passo dopo passo. È proprio per questo motivo che abbiamo voluto inserire la parola 'RPG' nel nome."
Horii ha poi sintetizzato lo spirito dell'opera definendola senza mezzi termini come "la stessa avventura classica di sempre, ma portata direttamente sul vostro smartphone", promettendo un'esperienza fedele ai canoni intramontabili che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo.