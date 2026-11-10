Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è stato presentato da Square Enix con un trailer ufficiale

Come era stato precedentemente annunciato, Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è stato presentato da Square Enix nelle ore scorse con un primo trailer ufficiale, svelando la nuova avventura nella celebre serie di RPG nipponici.

Come è stato annunciato nella giornata di ieri, Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è un nuovo capitolo spin-off della serie, sviluppato appositamente per piattaforme mobile e con data di uscita ancora da precisare ma prevista per il 2027 su iOS e Android.

Nel caso siate interessati a provarlo in anteprima, il gioco sarà protagonista di un beta test dall'8 al 15 dicembre, con la possibilità di iscriversi a questo periodo di prova a questo indirizzo.