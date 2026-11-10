Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è stato presentato da Square Enix con un trailer ufficiale

Come era stato precedentemente annunciato, Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è stato presentato da Square Enix nelle ore scorse con un primo trailer ufficiale, svelando la nuova avventura nella celebre serie di RPG nipponici.
Come è stato annunciato nella giornata di ieri, Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle è un nuovo capitolo spin-off della serie, sviluppato appositamente per piattaforme mobile e con data di uscita ancora da precisare ma prevista per il 2027 su iOS e Android.
Nel caso siate interessati a provarlo in anteprima, il gioco sarà protagonista di un beta test dall'8 al 15 dicembre, con la possibilità di iscriversi a questo periodo di prova a questo indirizzo.
La storia del nuovo capitolo
"Sull'isola fluttuante di Monbelusha, la Ringing Feast annuale è in pieno svolgimento", si legge nella sinossi sulla storia del gioco. "Ma mentre il popolo eleva le proprie preghiere, una calamità si abbatte senza preavviso".
Il demone Zaahl corrompe Yggdrasil, un tempo splendido simbolo di speranza, trasformandolo in Grimvein, un albero maledetto la cui oscura influenza diffonde la disperazione in lungo e in largo.
Mentre Monbelusha crolla, un ragazzo precipita verso il mondo sottostante. La dea Belusha gli affida un unico, misterioso ramo. Ora questo ragazzo deve rispondere alla sua vocazione di Custode dell'Albero del Mondo e intraprendere un viaggio per salvarlo, librandosi nei cieli sull'isola degli eletti.
Qualcosa di classico
In base a quanto possiamo vedere nel trailer e quanto riferito da Square Enix, nonostante la sua natura mobile questo Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle sembra molto vicino a un capitolo standard della serie, con un gameplay piuttosto complesso.
Il gioco prevede esplorazione su ampie mappe aperte e dungeon vari, battaglie a turni con impostazione alquanto tattica e anche un sistema di progressione alquanto profondo, in grado di soddisfare anche i cultori del genere.
D'altra parte i nomi legati al progetto sono quelli dei pesi massimi, con il creatore della serie Yuji Horii alla direzione, musica di Koichi Sugiyama e character design sempre affidato allo studio del compianto Akira Toriyama, a sottolineare l'importanza di questo interessante titolo.