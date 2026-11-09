Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle annunciato da Square Enix

Non ci sono ancora informazioni sul gioco in questione, tranne una caratteristica fondamentale che potrebbe forse deludere gli appassionati storici della serie: si tratta di un gioco mobile, previsto arrivare su iOS e Android e costruito appositamente per queste piattaforme.

Tutto verrà svelato domani

C'è già una presentazione fissata in livestream, dalla quale probabilmente arriverà un primo trailer di annuncio per Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, come potete vedere dall'embed riportato qui sotto.

Lanciando lo streaming sarà possibile avviare il conto alla rovescia per assistere all'evento, per il quale dobbiamo ancora aspettare una giornata.

La presentazione è fissata per il 10 novembre alle ore 12:00 italiane e consentirà di vedere per la prima volta questo nuovo capitolo della serie, facendoci scoprire anche come verrà reinterpretata la formula per questo particolare titolo alternativo.

Nel frattempo, siamo in attesa del lancio di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, la cui uscita è fissata per il 3 dicembre e che rappresenta un altro spin-off della serie, mentre per il capitolo principale, Dragon Quest 12: Beyond Dreams, ci sarà ancora aspettare un bel po', considerando che il progetto è stato di recente completamente rielaborato.