Level Infinite, l'editore di Goddess of Victory: NIKKE , ha annunciato un programma di supporto aggiuntivo per i giocatori colpiti dalla recente debacle di sicurezza del launcher per PC del gioco , che ha causato non pochi problemi . Già in precedenza l'azienda aveva aperto, tramite il Customer Support Center, la possibilità di segnalare se si erano subiti danni monetari dall'infausto evento. Il nuovo programma riguarda invece le spese sostenute dagli utenti per mettere in sicurezza i propri computer dopo l'attacco.

Supporto per i danneggiati

La vicenda risale alla fine di settembre, quando NIKKE è stato colpito da un grave attacco hacker: i giocatori che avevano avviato il launcher per PC si sono ritrovani un trojan installato. Il programma era in grado di eseguire comandi a distanza sul computer della vittima, esplorare e scaricare file locali, catturare schermate e sottrarre le credenziali salvate nei browser, come le password. Gli sviluppatori hanno poi ripristinato la sicurezza del launcher aggiornandolo, ma in molti casi il danno era ormai fatto.

Hanno diritto a presentare richiesta di rimborso i giocatori che hanno usato la versione Windows del launcher tra il 27 settembre e il 5 novembre. Le spese ammesse comprendono la reinstallazione di Windows, l'acquisto di dispositivi di archiviazione, come chiavette USB o hard disk, necessari per l'installazione del sistema o per il backup e il trasferimento dei dati, l'acquisto di nuovo software di sicurezza e il ricorso a servizi professionali di controllo del PC o di rimozione del malware.

Chi ha sostenuto costi che non rientrano in queste categorie, ma comunque collegati all'incidente, è invitato a presentare ugualmente la richiesta tramite il Customer Service Center. In questi casi il publisher valuterà ogni domanda singolarmente.