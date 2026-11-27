Sea of Remnants consente un altro periodo di prova con il lancio della nuova beta "Dawnbreaker", un nuovo test che si svolgerà dal 3 al 18 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e piattaforme mobile.

Si tratta di un modo per approfondire la conoscenza con questo bizzarro MMO piratesco dotato di una caratterizzazione davvero molto particolare, che è stato già protagonista di una Closed Beta all'inizio dell'anno. In questo caso, sarà possibile testare una versione molto più avanzata e più ampia.

Per candidarvi come capitani in prova potete dirigervi a questo indirizzo e registrarvi nell'apposito form, con l'apertura dei server che avverrà il 3 dicembre sulle varie piattaforme e con due settimane di tempo per navigare nelle acque del gioco, fino al 18 dicembre.