Sea of Remnants consente un altro periodo di prova con il lancio della nuova beta "Dawnbreaker", un nuovo test che si svolgerà dal 3 al 18 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e piattaforme mobile.
Si tratta di un modo per approfondire la conoscenza con questo bizzarro MMO piratesco dotato di una caratterizzazione davvero molto particolare, che è stato già protagonista di una Closed Beta all'inizio dell'anno. In questo caso, sarà possibile testare una versione molto più avanzata e più ampia.
Per candidarvi come capitani in prova potete dirigervi a questo indirizzo e registrarvi nell'apposito form, con l'apertura dei server che avverrà il 3 dicembre sulle varie piattaforme e con due settimane di tempo per navigare nelle acque del gioco, fino al 18 dicembre.
I nuovi contenuti da provare
La beta Dawnbreaker consente di esplorare il White Sea e il Bridge Sea, con nuove missioni Journey e Roaming da scoprire in entrambe le regioni, oltre a poter conoscere un roster di equipaggio più ampio che consente maggiore libertà di sperimentare strategie di combattimento.
Disponibili in questa prova anche due nuove navi: la "Drift Bottle" e la "Fireworks Wanderer", ciascuna con uno stile di combattimento navale diverso.
Nella beta sarà possibile anche affrontare una sfida più impegnativa con il "Peril Theatre", consentendo di sperimentare nuove tattiche di combattimento.
Le missioni in Dawnbreaker si estendono dal prologo fino al Capitolo 3 consentendo di sperimentare tutte le meccaniche principali del gioco e offrendo a coloro che completano un Viaggio intero di riunirsi con un membro dell'equipaggio di Black Spot.
La beta contiene anche d diversi miglioramenti alla progressione e la nuova funzionalità "Quick Outfit" che rende più semplice preparare la squadra e provare nuove configurazioni velocemente.
Annunciato in trailer da NetEase alla Summer Game Fest del 2025, Sea of Remnants è un interessante gioco multiplayer piratesco dotato di una particolare caratterizzazione punkeggiante.