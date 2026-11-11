Non è ben chiaro perché Atari abbia voluto realizzare questa raccolta dedicata ad alcuni giochi di Barbie usciti su console tra il 1991 e il 2007 . Cioè, in realtà lo è: li avevano in soffitta e hanno deciso di sfruttarli per fare cassa, considerando la forza del marchio, affidandoli a Digital Eclipse per organizzarli in un singolo pacchetto. Quando gli è stato presentato il progetto, probabilmente, lo studio di sviluppo di splendide opere enciclopediche quali Street Fighter 30th Anniversary Collection , Atari 50: The Anniversary Celebration , Tetris Forever e Llamasoft: The Jeff Minter Story , tanto per citarne alcune, avrà dovuto subito affrontare un enorme problema: che farsene di questi giochi? Il risultato è Barbie Rewind , una specie di compilation Frankenstein dedicata alla bambola più famosa del mondo, che non ci riesce, ma ci prova con tutte le sue forze.

Scarso valore

In realtà la domanda va sviluppata meglio: come gestire una compilation di esperienze eterogenee, di qualità altalenante (tendente verso il basso) e dal valore storico minimo? Se fai una raccolta di Atari, hai tutta la storia di Atari da utilizzare. Se dedichi una raccolta a Jeff Minter, puoi contare su di una carriera lunga 50 anni. Se ti occupi di Karateka, puoi contare sull'ampia documentazione lasciata da Mechner. Ma i giochi di Barbie? In generale possiamo definirli come prodotti usa e getta, pensati per essere venduti alle fan della bambola (riportavano addirittura l'etichetta "game for girls", per non creare fraintendimenti); usciti oltretutto in un'epoca in cui il mercato era molto più compartimentato rispetto a oggi. L'unica eccezione è Barbie: Vacation Adventure, previsto nel 1994 ma mai uscito, che con questa raccolta diventa giocabile ufficialmente per la prima volta.

In linea di massima, molti dei giochi inclusi sono dei cloni raffazzonati di titoli famosi, costruiti intorno alla mitologia del giocattolo di Mattel, ma dalla realizzazione davvero dubbia, quando non infima. Abbiamo dei platform alla Super Mario Bros. in cui Barbie si cambia d'abito o modello; delle raccolte di minigiochi in cui Barbie raccoglie accessori e si cambia d'abito insieme alle sue amiche; dei simulatori sportivi in cui si cambia d'abito, dei giochi di esplorazione in cui si cambia d'abito e così via.

In effetti, se dovessimo indicare il leitmotiv di tutti i giochi inclusi, non avremmo dubbi: gli abiti da comprare e cambiare, la presenza di vari modelli di Barbie (da sogno, pattinatrice, luce di stelle e così via) e quel feticismo per lo shopping selvaggio che la bambola di Mattel ha sempre espresso e incarnato ai massimi livelli. Ogni tanto spuntano anche i suoi amici (a seconda dei giochi), come Ken, Teresa e Christie e qua e là si riconoscono anche dei tentativi di guardare un po' più in là, come fatto con Secret Agent Barbie: Royal Jewels Mission, che simpaticamente possiamo definire un Metal Gear Barbie, ma in generale stiamo parlando di compendi della linea di giocattoli, niente di più, niente di meno.