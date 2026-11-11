Non è ben chiaro perché Atari abbia voluto realizzare questa raccolta dedicata ad alcuni giochi di Barbie usciti su console tra il 1991 e il 2007. Cioè, in realtà lo è: li avevano in soffitta e hanno deciso di sfruttarli per fare cassa, considerando la forza del marchio, affidandoli a Digital Eclipse per organizzarli in un singolo pacchetto. Quando gli è stato presentato il progetto, probabilmente, lo studio di sviluppo di splendide opere enciclopediche quali Street Fighter 30th Anniversary Collection, Atari 50: The Anniversary Celebration, Tetris Forever e Llamasoft: The Jeff Minter Story, tanto per citarne alcune, avrà dovuto subito affrontare un enorme problema: che farsene di questi giochi? Il risultato è Barbie Rewind, una specie di compilation Frankenstein dedicata alla bambola più famosa del mondo, che non ci riesce, ma ci prova con tutte le sue forze.
Scarso valore
In realtà la domanda va sviluppata meglio: come gestire una compilation di esperienze eterogenee, di qualità altalenante (tendente verso il basso) e dal valore storico minimo? Se fai una raccolta di Atari, hai tutta la storia di Atari da utilizzare. Se dedichi una raccolta a Jeff Minter, puoi contare su di una carriera lunga 50 anni. Se ti occupi di Karateka, puoi contare sull'ampia documentazione lasciata da Mechner. Ma i giochi di Barbie? In generale possiamo definirli come prodotti usa e getta, pensati per essere venduti alle fan della bambola (riportavano addirittura l'etichetta "game for girls", per non creare fraintendimenti); usciti oltretutto in un'epoca in cui il mercato era molto più compartimentato rispetto a oggi. L'unica eccezione è Barbie: Vacation Adventure, previsto nel 1994 ma mai uscito, che con questa raccolta diventa giocabile ufficialmente per la prima volta.
In linea di massima, molti dei giochi inclusi sono dei cloni raffazzonati di titoli famosi, costruiti intorno alla mitologia del giocattolo di Mattel, ma dalla realizzazione davvero dubbia, quando non infima. Abbiamo dei platform alla Super Mario Bros. in cui Barbie si cambia d'abito o modello; delle raccolte di minigiochi in cui Barbie raccoglie accessori e si cambia d'abito insieme alle sue amiche; dei simulatori sportivi in cui si cambia d'abito, dei giochi di esplorazione in cui si cambia d'abito e così via.
In effetti, se dovessimo indicare il leitmotiv di tutti i giochi inclusi, non avremmo dubbi: gli abiti da comprare e cambiare, la presenza di vari modelli di Barbie (da sogno, pattinatrice, luce di stelle e così via) e quel feticismo per lo shopping selvaggio che la bambola di Mattel ha sempre espresso e incarnato ai massimi livelli. Ogni tanto spuntano anche i suoi amici (a seconda dei giochi), come Ken, Teresa e Christie e qua e là si riconoscono anche dei tentativi di guardare un po' più in là, come fatto con Secret Agent Barbie: Royal Jewels Mission, che simpaticamente possiamo definire un Metal Gear Barbie, ma in generale stiamo parlando di compendi della linea di giocattoli, niente di più, niente di meno.
Una raccolta variegata
Detto tra noi, i 16 giochi sono poco interessanti, a essere buoni. I migliori sono quelli che si finiscono in 20 minuti di orologio: facili, veloci, quindi dimenticabili in brevissimo tempo, come Barbie per Game Boy o Barbie Ocean Discovery per Game Boy Color.
Altri ci provano a fare qualcosa di più, come Barbie Super Sports per PlayStation, ma falliscono miseramente perché davvero elementari e complessivamente mal realizzati. Parliamo, nel caso di un arcade sportivo di pattinaggio o di snowboard in cui si va in giro a raccattare ticket per acquistare tavole o pattine e che riesce a mantenere l'interesse per il tempo di un giro in ciascuno sport, tra competizioni dal mordente pari a una corsa di gusci vuoti di lumache e acrobazie eseguibili che si contano sulle dita di una mano in entrambe le discipline.
In generale, se non si è fan sfegatati di Barbie, non c'è un singolo gioco della raccolta che abbia senso giocare oggi, visto lo scarso valore videoludico, lo scarso valore storico e lo scarso valore generale che si trascinano dietro. In questo, Digital Eclipse non ha colpa, visto che, come dicevano i nostri avi, non è possibile spremere un Dom Pérignon da una rapa.
Non ha grossa colpa nemmeno del fatto che, a differenza delle altre sue opere, qui il materiale documentale è abbastanza povero. Qualche informazione extra sui vari giochi c'è, alcune schede della sezione enciclopedica mostrano confronti interessanti tra le varie versioni dei giochi, volendo c'è anche una buona panoramica sui videogiochi di Barbie degli anni '80 e '90, ma è chiaro che i documenti su cui lavorare non erano moltissimi e, soprattutto, che nel corso degli anni nessuno si è preoccupato più di tanto di mantenerli. Chi avrebbe mai potuto realizzare una raccolta enciclopedica su dei giochi così dozzinali? Insomma, i giochi sono scarsi, i documenti sono pochi... siamo a cavallo (rosa e con i glitter, chiaramente).
Modalità Decoriamo
A fare da collante al tutto c'è la modalità Decoriamo, un microgioco nel gioco. Sostanzialmente è una breve avventura in cui interagiamo con Barbie e i suoi amici, che ci chiedono di decorare le loro stanze nella DreamHouse, assegnandoci delle missioni. Alla conclusione di ciascuna missione vengono sbloccati dei nuovi oggetti di arredamento, che possiamo poi posizionare nei vari ambienti, un po' come vogliamo.
L'editor delle stanze è molto semplice: gli oggetti si possono prendere nell'inventario (non hanno costi), ruotare per scatti di 90°, per poi essere piazzati nella stanza selezionata, utilizzando una griglia in caso di necessità. Nella maggior parte dei casi non ci vengono date indicazioni su cosa fare con gli ambienti e viene tutto lasciato al nostro gusto, tranne nella missione finale, dove ci viene chiesto di posizionare alcuni oggetti specifici. Considerate che potete letteralmente piazzare un singolo oggetto in una stanza, spedire una foto a Barbie o amici e completare la missione assegnata. L'impegno richiesto è vicino allo zero e il tutto si esaurisce nel giro di un paio d'ore (se si passa un po' di tempo ad arredare).
Volendo, dopo la sequenza finale è possibile continuare a modificare le stanze, ma senza missioni collegate, a parte quelle che dovete ancora ultimare e che riguardano essenzialmente l'interazione con i giochi della raccolta (finire un dato livello, avviare un certo gioco e così via), che consentono di sbloccare dei nuovi oggetti, ma è davvero tutto qui. Purtroppo, non è una modalità molto versatile: le stanze sono fisse, gli ambienti da arredare limitati e non c'è alcun extra a tenere desto l'interesse, che inizia a svanire con lo scorrere dei titoli di coda. Come extra funziona, ma come gioco a sé manca davvero di troppe caratteristiche che si trovano in giochi di arredamento come gli House Flipper, Whisper of the House, Camper Van: Make it Home o Animal Crossing: New Horizons.
I giochi inclusi nella raccolta
Vediamo tutti i giochi che sono inclusi nella raccolta, di cui indichiamo la piattaforma e l'anno di uscita. Li proponiamo in ordine cronologico.
-
Barbie (NES, 1991)
Un platform a scorrimento laterale in cui Barbie attraversa mondi fantastici ispirati ai suoi sogni, tra centri commerciali, ambientazioni sottomarine e locali in stile anni Cinquanta. L'obiettivo è raccogliere gli accessori necessari per partecipare a un grande ballo.
-
Barbie Game Girl (Game Boy, 1992)
Un'avventura platform che porta Barbie attraverso diverse ambientazioni, proponendo livelli a scorrimento, ostacoli e oggetti da raccogliere, oltre a dei mini giochi a tema.
-
Barbie Super Model (Mega Drive, 1993)
Un gioco dedicato al mondo della moda, nel quale Barbie deve prepararsi per diverse sfilate, scegliere gli abiti e completare prove ambientate in varie città.
-
Barbie Super Model (Super Nintendo, 1993)
La versione per Super Nintendo del gioco precedente.
-
Barbie: Vacation Adventure (Mega Drive, 1994, inedito)
Un'avventura ambientata durante una vacanza, nella quale Barbie esplora diverse località turistiche e affronta attività e minigiochi legati al viaggio e al tempo libero. Previsto per il 1994 ma mai pubblicato, è qui giocabile ufficialmente per la prima volta.
-
Barbie: Vacation Adventure (Super Nintendo, 1994, inedito)
La versione per Super Nintendo dell'avventura vacanziera di Barbie, con una serie di attività ricreative e prove ambientate in differenti scenari. Anch'essa mai uscita all'epoca.
-
Barbie Ocean Discovery (Game Boy, 1999)
Un'avventura a tema subacqueo in cui Barbie esplora vari ambienti alla ricerca di minigiochi che sbloccano degli indizi che la porteranno a ottenere un immenso tesoro.
-
Barbie Race & Ride (PlayStation, 1999)
Un gioco dedicato all'equitazione, che permette di prendersi cura dei cavalli, allenarsi e partecipare a gare e competizioni.
-
Barbie Super Sports (PlayStation, 1999)
Un gioco sportivo con due discipline: snowboard e pattinaggio in linea.
-
Barbie Fashion Pack Games (Game Boy Color, 2000)
Una raccolta di minigiochi dedicati alla moda e alle attività di Barbie, con prove rapide che coinvolgono abbigliamento, accessori e capacità di coordinazione.
-
Detective Barbie: The Mystery Cruise (PlayStation, 2000)
Un'avventura investigativa nella quale Barbie deve risolvere il furto di alcune opere d'arte durante una crociera.
-
Barbie Pet Rescue (Game Boy Color, 2001)
Un'avventura incentrata sul salvataggio e sulla cura degli animali. Barbie deve aiutare diverse creature in difficoltà, affrontando attività e piccole missioni.
-
Secret Agent Barbie: Royal Jewels Mission (Game Boy Advance, 2002)
Un platform d'azione nel quale Barbie veste i panni di un'agente segreta impegnata a recuperare gioielli rubati andando in giro per il mondo.
-
Barbie Groovy Games (Game Boy Advance, 2002)
Una raccolta di minigiochi ambientati nell'universo di Barbie, con diverse prove basate su abilità, riflessi e coordinazione, pensate per offrire sessioni di gioco brevi e immediate.
-
Barbie Gotta Have Games (PlayStation, 2003)
Una raccolta di giochi e attività ispirati al mondo di Barbie, che alterna minigiochi e sfide dedicate alla moda, alla creatività e alle abilità dei giocatori.
-
Barbie Horse Adventures: Blue Ribbon Race (Game Boy Advance, 2003)
Un gioco di equitazione nel quale Barbie partecipa a competizioni a cavallo, affrontando percorsi e ostacoli.
-
The Barbie Diaries: High School Mystery (Game Boy Advance, 2006)
Un'avventura investigativa ambientata in una scuola superiore. Barbie deve scoprire chi ha sottratto alcuni oggetti destinati a un'asta di beneficenza.
-
Barbie in the 12 Dancing Princesses (Game Boy Advance, 2006)
Un'avventura ispirata al film delle dodici principesse danzanti, nella quale Barbie interpreta la principessa Genevieve. Bisogna esplorare il castello, superare ostacoli e liberare le sorelle della protagonista.
-
Barbie as the Island Princess (Game Boy Advance, 2007)
Un'avventura ispirata all'omonimo film d'animazione, in cui Barbie interpreta Rosella, una ragazza cresciuta su un'isola deserta insieme agli animali.
Tecnicamente adeguato, ma i giochi...
Dal punto di vista tecnico, la raccolta Barbie Rewind è a suo modo impeccabile, tra menù graficamente molto accattivanti e un feeling generale perfettamente in linea con il personaggio e il suo mondo. La stessa modalità arredamento è stata realizzata guardando ai titoli inclusi nella raccolta, più che alla concorrenza, per un risultato stilisticamente molto coerente e pieno di personalità.
Bruttina, invece, la colonna sonora, formata sostanzialmente da brani molto ripetitivi e poco ispirati, che si possono eliminare senza troppi riguardi. Per quanto riguarda i singoli titoli, sono emulati molto bene e funzionano senza intoppi. Chiaramente, dal punto di vista tecnico sono figli del loro tempo... figli nemmeno troppo curati, a dirla tutta. La parte "Barbie" è sempre adeguata, ma in generale tutto il resto è poco ispirato, tra nemici generici, ambientazioni di scarsa fantasia e la visione di fondo di dover concentrare tutto sulla bambola, trascurando il resto. Precisiamo che non è un giudizio filtrato dalla lente del gaming moderno, ma una considerazione che tiene conto degli standard degli anni in cui i diversi titoli sono stati pubblicati in origine. Insomma, prendere un modello e piazzarci dentro Barbie non rende automaticamente giustificabile tutto agli occhi delle fan, che dovevano e dovrebbero pretendere un po' di più.
Conclusioni
Barbie Rewind è una raccolta che si affronta con un grande punto interrogativo sulla testa: perché? Il valore storico dei titoli inclusi è scarso, a meno di considerare l'inedito Barbie: Vacation Adventure di qualche valore. La qualità videoludica è spesso scarsa. Digital Eclipse non ha potuto dare nemmeno il meglio di sé nella parte documentale, visto che non c'è moltissimo da raccontare. Fatichiamo anche a capire a chi si rivolga, in realtà: le fan di Barbie che hanno giocato con gli originali, oggi hanno almeno 30 anni (quando non più di 40, considerando i titoli usciti nei primi anni '90) e le nuove generazioni difficilmente si appassioneranno a giochi del genere. A chi si rivolge, quindi, Barbie Rewind? Sicuramente il marchio Barbie può attirare ma, nonostante l'indubbia capacità degli sviluppatori nel valorizzare le opere del passato, dimostrata più e più volte, qui hanno potuto fare davvero poco per tenere insieme il tutto, visto il materiale di partenza.
PRO
- Qualche fan di Barbie potrebbe apprezzare la modalità arredamento
CONTRO
- I giochi sono mediamente bruttini
- La parte documentale è scarsa
- Il valore storico è dubbio