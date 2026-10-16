ASUS ROG Xbox Ally X20 è disponibile: display OLED, autonomia elevata e prestazioni migliorate

ROG Xbox Ally X20, l'edizione speciale per il 20° anniversario, è disponibile con display OLED, processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, controlli migliorati e altre novità.

ASUS Republic of Gamers annuncia ufficialmente la disponibilità di ROG Xbox Ally X20, la console portatile in edizione speciale per il 20° anniversario del brand. Il dispositivo introduce diversi miglioramenti hardware e software, pensati per offrire un'esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente.

Le caratteristiche del dispositivo Si tratta di un'evoluzione della prima ROG Xbox Ally, caratterizzata da uno chassis in plastica nera traslucida, dettagli dorati e finiture trasparenti che lasciano intravedere i componenti interni. Questa edizione speciale celebra il 20° anniversario di Republic of Gamers ed è disponibile in un bundle che include anche gli occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20. Tra le principali novità troviamo nuove impugnature rivestite in gomma per offrire un maggiore controllo, mentre i grilletti a impulso offrono un feedback aptico più convincente. Inoltre, la console integra sensori magnetici TMR nei joystick, che riducono il rischio di stick drift e consentono di mantenere la zona morta al 3%. Ciò permette di ottenere controlli più precisi e reattivi, migliorando la risposta ai movimenti delle levette durante il gioco. ROG Xbox Ally X20 Un nuovo algoritmo elimina inoltre gli scatti indesiderati lungo i quattro assi. La console integra anche una croce direzionale trasformabile, che consente di passare da una configurazione a quattro direzioni a una a otto, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. Il dispositivo utilizza un nuovo display ROG Nebula HDR basato su un pannello OLED da 7,4 pollici. Inoltre, viene alimentato dal processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme per garantire la massima potenza durante il gioco. Il bundle Sono presenti anche migliorie al sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling e all'autonomia. Nel primo caso, il sistema è stato progettato per convogliare il flusso d'aria lungo tre percorsi, ovvero dietro il pannello, attraverso le alette del dissipatore e direttamente verso il processore, per una temperatura ottimale. Anche le ventole sono state modificate, grazie a una riduzione del numero di pale ma a un aumento del diametro, per un miglioramento del flusso d'aria del 20%. Inoltre, la console supporta la tecnologia VRR, che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display al frame rate del gioco, per un'esperienza più fluida.

Altre novità ASUS ha introdotto novità anche per quanto riguarda la scalabilità dell'interfaccia utente, migliorata per rendere i menu più chiari e facilitarne la lettura. La funzionalità Aura Sync introduce invece due nuove modalità: Reactive e Immersion. La prima illumina il dispositivo in base alla direzione in cui viene mosso il joystick, mentre la seconda attiva l'illuminazione in corrispondenza della provenienza dei suoni di gioco. L'esperienza HDR può essere ottimizzata attraverso la modalità HDR Native, per una riproduzione fedele di colori e dettagli, e HDR Vivid, per colori ancora più intensi e contrasto maggiore. ASUS ROG Ally X20 è ufficiale: edizione speciale con display OLED da 7,4", design traslucido, dettagli in oro e un super bundle Inoltre, tutti i tasti di scelta rapida possono essere personalizzati tramite un apposito menu in ACSE. La nuova Travel Mode, invece, limita automaticamente la potenza di ricarica a 65 W, migliorando la compatibilità con le prese di alimentazione presenti su aerei e treni e rendendo più pratico l'utilizzo della console durante i viaggi.