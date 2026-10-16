Il dissipatore Thermalright Core Vision 360 è al minimo storico: raffreddamento a liquido e schermo LCD

Su Amazon è attualmente disponibile il dissipatore a liquido Thermalright Core Vision 360 a 69,37 € rispetto al prezzo mediano di 85,90 €, permettendoti di risparmiare il 19%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Alte prestazioni e raffreddamento ottimale
Si tratta di un dissipatore a liquido per CPU, con un radiatore di 397 x 120 x 52 mm e sistema a tripla ventola con velocità di rotazione di 2150 RPM. Inoltre, è presente un display LCD che supporta la visualizzazione personalizzata delle immagini in movimento, con luminosità di picco di 450 nit e True Color a 24 bit, ideale per monitorare i principali parametri di sistema o per inserire uno sfondo personalizzato.
La nuova pompa e il design della piastra fredda offrono un funzionamento silenzioso. Inoltre, il sistema di installazione è piuttosto semplice. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.