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Il dissipatore Thermalright Core Vision 360 è al minimo storico: raffreddamento a liquido e schermo LCD

Tra le offerte di Amazon troviamo il dissipatore a liquido Thermalright Core Vision 360 dotato di schermo LCD rotondo e tripla ventola ad alte prestazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2026
Dissipatore a liquido Thermalright Core Vision 360

Su Amazon è attualmente disponibile il dissipatore a liquido Thermalright Core Vision 360 a 69,37 € rispetto al prezzo mediano di 85,90 €, permettendoti di risparmiare il 19%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Alte prestazioni e raffreddamento ottimale

Si tratta di un dissipatore a liquido per CPU, con un radiatore di 397 x 120 x 52 mm e sistema a tripla ventola con velocità di rotazione di 2150 RPM. Inoltre, è presente un display LCD che supporta la visualizzazione personalizzata delle immagini in movimento, con luminosità di picco di 450 nit e True Color a 24 bit, ideale per monitorare i principali parametri di sistema o per inserire uno sfondo personalizzato.

Thermalright Core Vision 360
Thermalright Core Vision 360

La nuova pompa e il design della piastra fredda offrono un funzionamento silenzioso. Inoltre, il sistema di installazione è piuttosto semplice. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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