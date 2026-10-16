Samsung potrebbe presentare ben sei dispositivi pieghevoli nel 2027: spunta anche il Galaxy Z Slide

Il prossimo anno Samsung presenterà, come di consueto, nuovi dispositivi. Oltre alla classica gamma Galaxy S27, arriveranno anche nuovi smartphone pieghevoli. Stando alle ultime indiscrezioni, l'azienda punterà molto su questi modelli, arrivando a proporne ben sei. Tra questi saranno incluse, ovviamente, anche le varianti Pro e Ultra. Inoltre, viene menzionato il Galaxy Z Slide, un dispositivo dalle caratteristiche e funzionalità differenti rispetto ai tradizionali pieghevoli.
I prossimi pieghevoli
Le informazioni sono state riportate dall'informatore The Galox su X, secondo cui la gamma del 2027 includerà ben sei modelli:
- Galaxy Z Slide
- Galaxy Z TriFold 2
- Galaxy Z Fold9 Ultra
- Galaxy Z Fold9 Pro
- Galaxy Z Fold9
- Galaxy Z Flip9
Possiamo aspettarci, inoltre, alcuni miglioramenti pensati per offrire un'esperienza d'uso ancora più convincente, tra cui una maggiore autonomia della batteria, sebbene non sia ancora stata specificata, uno spessore presumibilmente ridotto e un peso inferiore. Tra tutti questi prodotti, il TriFold 2 dovrebbe arrivare per primo.
Ricordiamo che il modello precedente era stato concepito come una vetrina tecnologica e aveva ricevuto riscontri piuttosto positivi. Queto secondo modello dovrebbe avere un design più leggero e sottile, grazie a una nuova cerniera, con il suo formato wide e le diverse funzionalità pensate per il multitasking.
Un dispositivo arrotolabile
A destare maggiore curiosità è soprattutto il Galaxy Z Slide, uno smartphone arrotolabile che, a differenza dei tradizionali pieghevoli, non si apre, ma svela una porzione di schermo man mano che il display scorre verso l'esterno. Si tratta di un dispositivo decisamente particolare, ma resta da capire se le indiscrezioni siano fondate e se il suo debutto avverrà davvero il prossimo anno.
Alcune voci erano già circolate qualche mese fa, ma in quel caso si parlava di una possibile presentazione nella prima metà del 2028. A voi incuriosisce un prodotto simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, il display del Galaxy S27 Ultra dovrebbe affaticare meno gli occhi, grazie a una tecnologia specifica.