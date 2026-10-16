Samsung potrebbe presentare ben sei dispositivi pieghevoli nel 2027: spunta anche il Galaxy Z Slide

Secondo le indiscrezioni, Samsung starebbe preparando sei pieghevoli per il 2027, tra cui i modelli Galaxy Z Fold9 Pro, Ultra e l'inedito Galaxy Z Slide con schermo arrotolabile.

Il prossimo anno Samsung presenterà, come di consueto, nuovi dispositivi. Oltre alla classica gamma Galaxy S27, arriveranno anche nuovi smartphone pieghevoli. Stando alle ultime indiscrezioni, l'azienda punterà molto su questi modelli, arrivando a proporne ben sei. Tra questi saranno incluse, ovviamente, anche le varianti Pro e Ultra. Inoltre, viene menzionato il Galaxy Z Slide, un dispositivo dalle caratteristiche e funzionalità differenti rispetto ai tradizionali pieghevoli.

I prossimi pieghevoli Le informazioni sono state riportate dall'informatore The Galox su X, secondo cui la gamma del 2027 includerà ben sei modelli: Galaxy Z Slide

Galaxy Z TriFold 2

Galaxy Z Fold9 Ultra

Galaxy Z Fold9 Pro

Galaxy Z Fold9

Galaxy Z Flip9 Possiamo aspettarci, inoltre, alcuni miglioramenti pensati per offrire un'esperienza d'uso ancora più convincente, tra cui una maggiore autonomia della batteria, sebbene non sia ancora stata specificata, uno spessore presumibilmente ridotto e un peso inferiore. Tra tutti questi prodotti, il TriFold 2 dovrebbe arrivare per primo. Galaxy TriFold Ricordiamo che il modello precedente era stato concepito come una vetrina tecnologica e aveva ricevuto riscontri piuttosto positivi. Queto secondo modello dovrebbe avere un design più leggero e sottile, grazie a una nuova cerniera, con il suo formato wide e le diverse funzionalità pensate per il multitasking.