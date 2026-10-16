I remake di Resident Evil 2, 3 e 4 sono finalmente disponibili da oggi su Nintendo Switch 2

In questo caso si tratta del recupero dei tre remake che ripercorrono i capitoli storici della saga, ricostruiti da zero sulla base del RE Engine e con diverse modifiche applicate anche al gameplay.

Capcom prosegue con l'operazione di trasporto dell'intera serie in versione modernizzata di Resident Evil sulla nuova console Nintendo, considerando anche l'uscita di Resident Evil Requiem e comprendendo l'annuncio del prossimo Resident Evil Veronica , con Nintendo Switch 2 che diventa dunque a tutti gli effetti una delle piattaforme su cui i survival horror moderni della casa di Osaka possono essere giocati in versione nativa.

Non poteva esserci modo migliore di celebrare la stagione di Halloween che con l'arrivo dei tre remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 su Nintendo Switch 2 , disponibili da oggi, 16 ottobre, con trailer di lancio a ricordarcelo.

Tre giochi iconici completamente ricostruiti

In parallelo con il percorso dei nuovi capitoli, che ha visto Capcom sperimentare con la visuale in prima persona e con ambientazioni decisamente differenti a partire da Resident Evil 7, gli sviluppatori hanno portato avanti anche una rielaborazione totale dei capitoli classici, che ora giungono anche su Nintendo Switch 2.

Si parte da Resident Evil 2, qui proposto nella sua Deluxe Edition: il gioco ripropone l'apocalisse di Raccoon City attraverso un'impostazione tutta nuova in terza persona, mettendo in scena l'epopea di Leon S. Kennedy e di Claire Redfield in maniera completamente diversa dalla versione classica.

Resident Evil 3 mantiene le soluzioni tecniche e stilistiche del precedente remake e le applica alla storia del terzo capitolo, incentrata sul punto di vista di Jill Valentine alle prese anche lei con il disastro di Raccoon City e il pieno dell'outbreak di zombie nella cittadina americana.

Infine, Resident Evil 4 Gold Edition è al momento il più recente dei remake della serie Capcom e ripropone nella nuova forma uno dei capitoli storicamente più apprezzati in assoluto. La storia di Leon S. Kennedy in questa edizione è arricchita dal DLC "Separate Ways" dedicato ad Ada Wong, disponibile nel medesimo pacchetto.

Nel frattempo restiamo in attesa di informazioni sulla nuova espansione di Resident Evil Requiem che a quanto pare tornerà sul passato di Spencer, mentre il fronte dei remake andrà avanti l'anno prossimo con Resident Evil Veronica, rifacimento totale del vecchio Code: Veronica.