Se avete amato Baldur's Gate e i vecchi RPG, Lair of the Leviathan potrebbe fare al caso vostro

Lair of the Leviathan è il nuovo RPG sviluppato da Nostalgic Realms e Whiskeybarrel Studios che si ispira ai grandi classici con esplorazione libera, combattimenti a turni e uno stile grafico in pixel art.

In un mondo di videogiochi sempre più moderni ed evoluti, i giocatori più nostalgici potrebbero essere entusiasti all'idea di fare un tuffo nel passato. Lair of the Leviathan è un nuovo RPG a mondo aperto sviluppato da Nostalgic Realms e Whiskeybarrel Studios. Si tratta di un'avventura che si ispira direttamente ai grandi classici del genere, con combattimenti a turni impegnativi, goblin e slime in agguato nelle caverne e meccaniche di gioco profonde.

Un RPG ispirato ai grandi classici Nessun design particolarmente moderno, ma uno stile tradizionale in pixel art pensato per riportarvi indietro nel tempo. Secondo quanto scritto dagli sviluppatori, negli ultimi decenni i giochi di ruolo hanno perso parte della loro identità, sacrificando elementi come la libertà di esplorazione e la possibilità di personalizzare la propria avventura, a favore di una maggiore quantità di compiti da completare. L'obiettivo è quindi offrire un'esperienza che recuperi alcune delle caratteristiche classiche dei vecchi RPG. Lair of the Leviathan Tra le principali fonti d'ispirazione, gli sviluppatori citano Ultima, Pools of Radiance e Baldur's Gate, affiancando agli elementi classici alcune funzionalità moderne pensate per rendere l'esperienza di gioco più completa. Esplorerete Ormande, un mondo caratterizzato da piccoli villaggi, sentieri solitari battuti dalle capre e anziani saggi pronti a chiedervi se conoscete la leggenda del Leviatano. Potrete esplorare il mondo liberamente, senza essere vincolati dalla trama principale e scegliendo autonomamente il percorso da seguire. Il combattimento in Lair of the Leviathan Alcuni dungeon, tuttavia, potrebbero rivelarsi troppo difficili da affrontare se non sarete sufficientemente pronti. Inoltre, non dovrete sperimentare lunghe sequenze di dialoghi esplicativi: il mondo di gioco sarà caratterizzato da brevi conversazioni con gli NPC, senza interazioni eccessive. Il sistema di combattimento a turni vi permetterà invece di sfruttare le abilità dei vostri eroi in modo strategico, scegliendo con calma le mosse più adatte e posizionando ogni personaggio nel punto giusto. Dovrete affrontare nemici di vario tipo, dai goblin ai cavalieri spettrali, fino alle idre a cinque teste. Al momento, non sembra essere prevista una localizzazione in italiano, ma vi aggiorneremo in caso di novità.