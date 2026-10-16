Il GDR Zero Parades: Director's Cut è in arrivo anche su Nintendo Switch 2

Sono stati condivisi inoltre ulteriori dettagli sulle caratteristiche delle versioni console , protagoniste del nuovo trailer che trovate qui sotto. Su PS5 il titolo sfrutterà i grilletti adattivi, il feedback aptico e lo speaker integrato del DualSense per offrire un'esperienza più immersiva. Confermato anche il supporto all'audio 3D e a una risoluzione fino a 4K. Su Nintendo Switch 2, invece, sarà possibile sfruttare la modalità mouse dei Joy-Con 2 e i controlli touchscreen quando si gioca in portabilità. È stato inoltre confermato il pieno supporto all'HD Rumble.

ZA/UM, lo studio autore di Disco Elysium, ha annunciato che Zero Parades: For Dead Spies arriverà anche su Nintendo Switch 2 . La data di uscita è fissata al 3 novembre , giorno in cui il gioco debutterà anche su PS5, come annunciato in precedenza. Su entrambe le piattaforme sarà disponibile direttamente nella versione Director's Cut, che introdurrà nuovi contenuti, miglioramenti e funzionalità richieste dalla community. Tutte queste novità arriveranno anche su PC tramite un aggiornamento gratuito.

Un GDR narrativo tra spionaggio e psiche umana

Zero Parades: For Dead Spies è un GDR narrativo che ci cala nei panni di Hershel Wilk, nome in codice CASCADE, una spia brillante ma logorata, richiamata in servizio dopo un fallimento che lo perseguita da cinque anni. Costretta a rimettersi in azione, Hershel deve ricostruire la squadra e affrontare una nuova missione che la porterà a scoprire i segreti della città di Portofiro, delle potenze geopolitiche e persino della struttura stessa della realtà.

Per portare a termine il suo obiettivo dovremo scovare segreti nascosti nell'architettura della città e della mente umana, collaborare e confrontarci con informatori, lealisti e agitatori e prendere scelte che influenzano lo sviluppo della narrazione e le nostre iterazioni con altri personaggi.

La vita di una spia è stressante, e questo si riflette nelle tre pressioni costanti che i giocatori devono gestire: Fatica, Ansia e Delirio. Lo stato mentale di Hershel diventa esso stesso un sistema di gioco. Mantenere basse le pressioni sul campo è quasi impossibile, e talvolta non è nemmeno la scelta migliore. Ad esempio, con l'exertion, i giocatori possono decidere di aumentare deliberatamente la pressione sulla psiche della protagonista per migliorare le probabilità di successo nei test abilità. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Zero Parades: For Dead Spies.