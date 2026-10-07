Resident Evil Requiem: l'espansione tornerà sul passato di Spencer, stando allo sceneggiatore

Resident Evil Requiem è uno dei grandi successi dell'anno e Capcom intende sfruttarne lo slancio con un DLC narrativo di cui non ha ancora annunciato né la data di uscita né i contenuti. A sollevare ill velo è stato però Haris Orkin, uno degli sceneggiatori del gioco, che durante un'intervista al podcast Distance Nerding ha lasciato intendere che l'espansione approfondirà la figura di Oswell E. Spencer , uno dei più celebri antagonisti della serie.

Scrivere i cattivi

Orkin ha spiegato di trovare divertente scrivere i cattivi, perché ritiene che ogni antagonista si vede come l'eroe della propria storia. Ha citato come esempio Victor Gideon, convinto in Requiem di poter salvare il mondo, e ha ricordato che anche per Spencer esiste un arco narrativo, che nel DLC verrà ulteriormente sviluppato. "Probabilmente non dovrei dirlo", ha aggiunto.

Attenzione, perché da qui in poi ci saranno delle anticipazioni su Resident Evil Requiem. Se non volete averne, non leggete oltre.

Rispetto alle apparizioni precedenti, lo Spencer di Requiem appare più sfaccettato e persino sensibile: prova un sincero rimorso per aver fondato Umbrella, per le ricerche sul virus Progenitor e per l'ambizione di rimodellare il mondo attraverso le armi biologiche. Nel gioco si scopre che nel 2001 adottò una bambina, Grace, e che riuscì a sviluppare l'antivirale Elpis, pensato per eliminare tutte le armi virali basate sul Progenitor, nel tentativo di espiare le proprie colpe.

Questa versione del personaggio è in netto contrasto con quella vista in Resident Evil 5. Lì Spencer, prima di essere ucciso da Albert Wesker, era un individuo meschino, ancora in preda a manie di grandezza e al lavoro su un nuovo virus che gli avrebbe garantito l'immortalità. Del resto, osserva l'autore, Capcom sta riscrivendo parti della mitologia della serie attraverso i remake, e il nuovo Spencer è probabilmente più interessante del classico cattivo da fumetto. Non è chiaro se la casa giapponese intenda rifare anche Resident Evil 5, ma sarà curioso scoprire se Spencer cederà di nuovo alle proprie ambizioni prima dell'incontro con Wesker.

La serie Resident Evil è appena reduce dal successo del film di Zach Cregger, mentre il remake di Resident Evil: Code Veronica è atteso nel 2027.